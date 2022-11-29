Мобилизованного отпустили на свадьбу с девушкой-колясочницей в Каменске-Уральском

Церемония бракосочетания прошла 26 октября, а познакомилась пара годом ранее — в ноябре 2021-го. Найти любовь помог telegram-бот. После того, как отношения начали складываться, Равиль переехал из Катайска в Каменск-Уральский, нашел место работы.
Решение о том, чтобы зарегистрировать брак, было принято всего за 7 дней. Мужчина взял увольнение на один день. Долго ждал ответ от офицеров Еланского гарнизона, но в результате его отпустили. После предоставления справки о мобилизации и приказа об «отгуле» ЗАГС согласился документально зафиксировать новую семью в тот же день, сообщает KU66.RU.
Невеста у Равиля особенная. Девушке при рождении поставили диагноз ДЦП. Журналистам она рассказала, что болезнь стала причиной врачебной ошибки. Сейчас Алена передвигается на электроприводной коляске, купить которую помогли неравнодушные подписчики.