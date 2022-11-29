Молодые учёные в Сочи пройдут по научно-популярному маршруту

Программы составляются таким образом, чтобы максимально вовлечь в путешественников в мир науки, предоставив возможность взглянуть на него изнутри. Ещё одна задача, которая решается данной инициативой, — повышение туристического потенциала регионов, в которых находятся связанные с наукой объекты.