Молодые учёные в Сочи пройдут по научно-популярному маршруту

Маршрут пройдёт через несколько ключевых точек, которыми станут научные объекты. Туристам не только продемонстрируют работу различного оборудования, но и проведут обзорные инструкции, пишет newstracker.ru.
Новый маршрут организован в рамках инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в России. Предполагается, что в Российской Федерации будут созданы комплексные маршруты, проходящие через научные объекты, в том числе ранее недоступные широкой публике.
Программы составляются таким образом, чтобы максимально вовлечь в путешественников в мир науки, предоставив возможность взглянуть на него изнутри. Ещё одна задача, которая решается данной инициативой, — повышение туристического потенциала регионов, в которых находятся связанные с наукой объекты.
В этом году можно посетить 50 научно-исследовательских и образовательных объектов в 10 регионах Российской Федерации. К 2025 году их станет уже примерно 200.
Сообщается, что первые итоги развития отечественного научно-популярного туризма и возможности для его развития обсудят на сессии II Конгресса молодых учёных, которая пройдёт 2 декабря в парке науки и искусства «Сириус».