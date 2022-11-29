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Молодые учёные в Сочи пройдут по научно-популярному маршруту

Сегодня, 12:45
Фото: pxhere.com
30 декабря в рамках II Конгресса молодых учёных его участники, в том числе иностранцы, прогуляются по научно-популярному маршруту «Путешествие в науку: Сочи». Инфопартнёром мероприятия выступает федеральный медиахолдинг 1MI.

Маршрут пройдёт через несколько ключевых точек, которыми станут научные объекты. Туристам не только продемонстрируют работу различного оборудования, но и проведут обзорные инструкции, пишет newstracker.ru.  

Новый маршрут организован в рамках инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в России. Предполагается, что в Российской Федерации будут созданы комплексные маршруты, проходящие через научные объекты, в том числе ранее недоступные широкой публике. 

Программы составляются таким образом, чтобы максимально вовлечь в путешественников в мир науки, предоставив возможность  взглянуть на него изнутри. Ещё одна задача, которая решается данной инициативой, — повышение туристического потенциала регионов, в которых находятся связанные с наукой объекты.

В этом году можно посетить 50 научно-исследовательских и образовательных объектов в 10 регионах Российской Федерации. К 2025 году их станет уже примерно 200.

Сообщается, что первые итоги развития отечественного научно-популярного туризма и возможности для его развития обсудят на сессии II Конгресса молодых учёных, которая пройдёт 2 декабря в парке науки и искусства «Сириус».

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