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Новый вирус бушует на территории Свердловской области

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
За последнюю неделю в Свердловской области выявили рост количества больных с ОРВИ. Оказалось, что люди заражаются новым видом респираторной инфекции, название которому — метапневмовирус.
За неделю 37,3 тысячи человек в Свердловской области заразились ОРВИ
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Метапневмовирус — это заболевание, из-за которого возникает инфекция верхних дыхательных путей. У людей из группы риска (детей, пенсионеров и с ослабленным иммунитетом) в анамнез добавляется инфекция нижних дыхательных путей. Симптоматика вируса схожа с ОРВИ: болит горло, появляется кашель, течет нос, расстраивается кишечник.

Первое упоминание вируса датируется концом 90-х — началом 20-х. Ученые говорят о том, что патогены всегда были неотъемлемой частью популяции, но специалисты научились их идентифицировать только в процессе развития лабораторной диагностики.

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Чаще всего новой вирусной инфекцией болеют дети (63% от общего числа инфицированных). Такое положение дел связывают с тем, что несовершеннолетние, во-первых, чаще и ближе контактируют друг с другом, а во-вторых, имеют неподготовленный к новым штаммам иммунитет (который формируется постепенно). По этой причине прививки от гриппа ставят школьникам и дошколятам как можно раньше.

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В сравнении с симптоматикой COVID-19 метапневмовирус протекает значительно легче, так как не вызывает тяжелых форм и последствий. При этом по заразности респираторные вирусные инфекции одинаково сильны, сообщает Е1 со ссылкой на эпидемиолога.

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#Свердловская область#Здоровье#Вирус#Болезни#ОРВИ#COVID-19#Анна Варнакина
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