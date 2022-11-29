Метапневмовирус — это заболевание, из-за которого возникает инфекция верхних дыхательных путей. У людей из группы риска (детей, пенсионеров и с ослабленным иммунитетом) в анамнез добавляется инфекция нижних дыхательных путей. Симптоматика вируса схожа с ОРВИ: болит горло, появляется кашель, течет нос, расстраивается кишечник.
Первое упоминание вируса датируется концом 90-х — началом 20-х. Ученые говорят о том, что патогены всегда были неотъемлемой частью популяции, но специалисты научились их идентифицировать только в процессе развития лабораторной диагностики.
Чаще всего новой вирусной инфекцией болеют дети (63% от общего числа инфицированных). Такое положение дел связывают с тем, что несовершеннолетние, во-первых, чаще и ближе контактируют друг с другом, а во-вторых, имеют неподготовленный к новым штаммам иммунитет (который формируется постепенно). По этой причине прививки от гриппа ставят школьникам и дошколятам как можно раньше.
В сравнении с симптоматикой COVID-19 метапневмовирус протекает значительно легче, так как не вызывает тяжелых форм и последствий. При этом по заразности респираторные вирусные инфекции одинаково сильны, сообщает Е1 со ссылкой на эпидемиолога.