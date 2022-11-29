Чаще всего новой вирусной инфекцией болеют дети (63% от общего числа инфицированных). Такое положение дел связывают с тем, что несовершеннолетние, во-первых, чаще и ближе контактируют друг с другом, а во-вторых, имеют неподготовленный к новым штаммам иммунитет (который формируется постепенно). По этой причине прививки от гриппа ставят школьникам и дошколятам как можно раньше.