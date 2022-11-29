Новый забор на месте для долгожданной больницы в Нижнем Тагиле появится в декабре

Максимальная цена контракта составляла 2,3 миллиона рублей, на аукцион заявилось три организации. Победителем тендера стала местная фирма, предложив наименьшую цену на проведение работ, а именно 2,2 миллиона рублей.
По периметру стройки обновить необходимо 650 погонных метров ограждения, остальной забор находится в рабочем состоянии. Вокруг объекта Черноисточинском шоссе, 83 строители установят более 200 металлических труб и обошьют их профнастилом. Средства на это выделены из бюджета Свердловской области.
ООО «МК-групп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в мае 2020 года. Фирма, директором которой является Павел Масленников, занимается строительством жилых и нежилых зданий. За время работы организация выступала поставщиком в одном госконтракте для МУ МВД «Нижнетагильское», сумма договора составила 850,6 тысячи рублей.
Строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле местные жители ожидают уже многие годы. Построить медучреждение не удавалось из-за проблем с финансированием. Весной 2022 года глава города Владислав Пинаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изыскать деньги на строительство объекта. Он пообещал помочь. Предварительно сообщается, что больница должна появиться на Гальянке к 2025 году.