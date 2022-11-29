Новый забор на месте для долгожданной больницы в Нижнем Тагиле появится в декабре

Строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле местные жители ожидают уже многие годы. Построить медучреждение не удавалось из-за проблем с финансированием. Весной 2022 года глава города Владислав Пинаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изыскать деньги на строительство объекта. Он пообещал помочь. Предварительно сообщается, что больница должна появиться на Гальянке к 2025 году.