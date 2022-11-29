Один из поджигателей пенсионерки в Алапаевске избежал наказания

Трагедия случилась 16 октября. В вечернее время 16-летний выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом 69-летнюю бабушку и поднесли к ней спичку.
В отношении старшего было возбуждено уголовное дело, а вот младший его избежал. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Парламентарий рассказал, что инициатором отказа в возбуждении дела выступил СУ СК. Причина – малолетний возраст поджигателя. А старшему поджигателю придется ответить за поступок согласно п. п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью».
Напомним, что в день совершения преступления подростки убежали с места ЧП. При этом они стучались в квартиры местных жителей, чтобы те помогли чем-то бабушке, но было уже поздно.
Младший поджигатель после трагедии продолжал посещать занятия. Директор школы рассказывал, что у подростка были проблемы с агрессией.
По словам младшего поджигателя, в тот день сперва он толкнул бабушку, она упала, а его старший друг стал ее сильно пинать. После, по его словам, его друг облил старушку бензином и поджег.
Он сказал, что она попрошайничает, у всех денег просит. Из-за этого он ее и сжег, - добавил подозреваемый.