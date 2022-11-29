Отремонтировать опасную столовую обязали колонию в Свердловской области

Речь идет о ИК №8, находящейся в Гаринском районе. Там в ходе рейда прокуратуры был выявлен ряд нарушений санитарного характера: в столовой для заключенных строгого режима покрытие пола не позволяло совершать уборку регулярно.
Также помещение было частично разрушено, а мойки были поражены грибком. От руководства и ранее требовалось все это устранить, но требование было проигнорировано, сообщает Свердловский областной суд.
Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Свердловской области обратился в Серовский районный суд с иском к руководству колонии. Ответчикам дали полгода для устранения недочетов. В случае, если ИК не хватает на это денег, частично было предложено возложить ответственность на ФСИН РФ.
В результате из-за недостатка финансов для исправления недочетов, ИК было решено адресовать претензию к ФСИН, а ими в свою очередь к Министерству финансов России.
Однако доводы апелляторов были отклонены судом. Свердловский областной суд указал, что охрана жизни и здоровья людей в ИК не может быть поставлена в зависимость от указанных обстоятельств. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.