Отремонтировать опасную столовую обязали колонию в Свердловской области

Также помещение было частично разрушено, а мойки были поражены грибком. От руководства и ранее требовалось все это устранить, но требование было проигнорировано, сообщает Свердловский областной суд.



Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Свердловской области обратился в Серовский районный суд с иском к руководству колонии. Ответчикам дали полгода для устранения недочетов. В случае, если ИК не хватает на это денег, частично было предложено возложить ответственность на ФСИН РФ.



В результате из-за недостатка финансов для исправления недочетов, ИК было решено адресовать претензию к ФСИН, а ими в свою очередь к Министерству финансов России.