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Отремонтировать опасную столовую обязали колонию в Свердловской области

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Суд в Свердловской области обязал исправительную колонию обеспечить осужденным безопасные условия содержания.

Речь идет о ИК №8, находящейся в Гаринском районе. Там в ходе рейда прокуратуры был выявлен ряд нарушений санитарного характера: в столовой для заключенных строгого режима покрытие пола не позволяло совершать уборку регулярно.

Также помещение было частично разрушено, а мойки были поражены грибком. От руководства и ранее требовалось все это устранить, но требование было проигнорировано, сообщает Свердловский областной суд.

Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Свердловской области обратился в Серовский районный суд с иском к руководству колонии. Ответчикам дали полгода для устранения недочетов. В случае, если ИК не хватает на это денег, частично было предложено возложить ответственность на ФСИН РФ.

В результате из-за недостатка финансов для исправления недочетов, ИК было решено адресовать претензию к ФСИН, а ими в свою очередь к Министерству финансов России.

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Однако доводы апелляторов были отклонены судом. Свердловский областной суд указал, что охрана жизни и здоровья людей в ИК не может быть поставлена в зависимость от указанных обстоятельств. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Исправительная колония#Санитарные условия#Елена Озерова
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