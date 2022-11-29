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Первоклассница скатилась под маршрутку по льду на остановке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:22
Фото: TagilCity.ru
Девочка едва не оказалась под колесами ПАЗа
Школьница упала на остановке «Металлургов» на Тагилстрое и едва не скатилась под колеса автобуса, ее успела спасти мать. Жительница Нижнего Тагила с 7-летней дочерью утром 25 ноября садилась в маршрутку, в это время девочка поскользнулась на накатанном льду.

Семья направлялась в школу, когда едва не случилось ДТП.

Заходили в автобус, дочка встала на лед, чтобы подойти к лесенке. Там было очень скользко и ноги поехали. Хорошо, что держала ее за руку, успела вытянуть, а так она уже начала под автобус скатываться, — рассказала TagilCity.ru жительница района Алина.

Женщина смогла быстро среагировать, чтобы дочь не оказалась под колесами ПАЗа. По ее словам, ни остановочный пункт, ни дорога у него не обработаны от гололеда, поэтому пассажиры регулярно рискуют травмироваться при падении и даже оказаться на проезжей части.

В центре города бываю каждый день, там все остановки почищены. А у нас настоящий каток, - добавила тагильчанка.
Утром 26 ноября гололед на остановке остался Утром 26 ноября гололед на остановке остался
Утром 26 ноября гололед на остановке остался Утром 26 ноября гололед на остановке остался
Утром 26 ноября гололед на остановке остался Утром 26 ноября гололед на остановке остался
Утром 26 ноября гололед на остановке остался
Фото: TagilCity.ru

Ситуация произошла утром 25 ноября. Днем 26 ноября остановка оставалась покрытая наледью. На утро 29 ноября, когда корреспондент TagilCity.ru побывал на месте, ни проезжая часть, ни тротуар не были очищены от снега и льда.

Девочка едва не оказалась под колесами ПАЗаДевочка едва не оказалась под колесами ПАЗа
Девочка едва не оказалась под колесами ПАЗаДевочка едва не оказалась под колесами ПАЗа
Девочка едва не оказалась под колесами ПАЗаДевочка едва не оказалась под колесами ПАЗа
Девочка едва не оказалась под колесами ПАЗаДевочка едва не оказалась под колесами ПАЗа
Девочка едва не оказалась под колесами ПАЗа
Фото: TagilCity.ru

Обслуживанием Тагилстроя занимается ООО «Капиталстрой». По данным общественника Никиты Чапурина, подрядная организация плохо обслуживает дороги и не применяет реагенты против гололеда.

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Дети#Автобус#Пассажиры
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