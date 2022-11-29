Первоклассница скатилась под маршрутку по льду на остановке в Нижнем Тагиле

Женщина смогла быстро среагировать, чтобы дочь не оказалась под колесами ПАЗа. По ее словам, ни остановочный пункт, ни дорога у него не обработаны от гололеда, поэтому пассажиры регулярно рискуют травмироваться при падении и даже оказаться на проезжей части.