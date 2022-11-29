Первоклассница скатилась под маршрутку по льду на остановке в Нижнем Тагиле

Семья направлялась в школу, когда едва не случилось ДТП.
Заходили в автобус, дочка встала на лед, чтобы подойти к лесенке. Там было очень скользко и ноги поехали. Хорошо, что держала ее за руку, успела вытянуть, а так она уже начала под автобус скатываться, — рассказала TagilCity.ru жительница района Алина.
Женщина смогла быстро среагировать, чтобы дочь не оказалась под колесами ПАЗа. По ее словам, ни остановочный пункт, ни дорога у него не обработаны от гололеда, поэтому пассажиры регулярно рискуют травмироваться при падении и даже оказаться на проезжей части.
В центре города бываю каждый день, там все остановки почищены. А у нас настоящий каток, - добавила тагильчанка.
Ситуация произошла утром 25 ноября. Днем 26 ноября остановка оставалась покрытая наледью. На утро 29 ноября, когда корреспондент TagilCity.ru побывал на месте, ни проезжая часть, ни тротуар не были очищены от снега и льда.
Обслуживанием Тагилстроя занимается ООО «Капиталстрой». По данным общественника Никиты Чапурина, подрядная организация плохо обслуживает дороги и не применяет реагенты против гололеда.