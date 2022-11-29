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Подрядчик по обслуживанию общественных туалетов определен в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
Обслуживанием и уборкой общественных туалетов в Нижнем Тагиле с 1 декабря займется МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий». За год за работу учреждение получит два миллиона рублей.

Всего на аукцион заявилось четыре организации. МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» предложило наименьшую цену, снизив ее с 2,4 миллиона до 2 миллионов рублей.

Всего в Нижнем Тагиле функционирует шесть общественных туалетов. Контракт с подрядчиком заключен с 1 декабря 2022 до 30 ноября 2023 года.

Согласно техзаданию, организация, выигравшая аукцион, должна за свой счет обеспечивать объекты необходимым инвентарем, а также чистящими и дезинфицирующими средствами. Уборка в помещениях должна производиться каждые два часа, а раз в месяц нужно организовывать генеральную уборку.

Стоимость работ по данному контракту, по мнению директора одной из клининговых компаний Нижнего Тагила, для коммерческих компаний невыгодна.

Как минимум, в каждом туалете должно работать посменно два сотрудника. Если учесть, что в 2023 году ожидается поднятие МРОТ, то несложно посчитать, что только оплата труда составит около 2,5 миллиона рублей. К тому же весь инвентарь и необходимые чистящие средства подрядчик должен приобретать сам, — рассказала собеседница редакции TagilCity.ru.

Заключение этого контракта не совсем выгодно поставщику, даже если брать в расчет только зарплату работникам. Ее фирма не стала бы заявляться на такой тендер, говорит директор клининга. Для экономии, считает она, подрядчик будет предъявлять заниженные требования к персоналу.

2,4 миллиона выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле
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