Подрядчик по обслуживанию общественных туалетов определен в Нижнем Тагиле

Всего на аукцион заявилось четыре организации. МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» предложило наименьшую цену, снизив ее с 2,4 миллиона до 2 миллионов рублей.
Всего в Нижнем Тагиле функционирует шесть общественных туалетов. Контракт с подрядчиком заключен с 1 декабря 2022 до 30 ноября 2023 года.
Согласно техзаданию, организация, выигравшая аукцион, должна за свой счет обеспечивать объекты необходимым инвентарем, а также чистящими и дезинфицирующими средствами. Уборка в помещениях должна производиться каждые два часа, а раз в месяц нужно организовывать генеральную уборку.
Стоимость работ по данному контракту, по мнению директора одной из клининговых компаний Нижнего Тагила, для коммерческих компаний невыгодна.
Как минимум, в каждом туалете должно работать посменно два сотрудника. Если учесть, что в 2023 году ожидается поднятие МРОТ, то несложно посчитать, что только оплата труда составит около 2,5 миллиона рублей. К тому же весь инвентарь и необходимые чистящие средства подрядчик должен приобретать сам, — рассказала собеседница редакции TagilCity.ru.
Заключение этого контракта не совсем выгодно поставщику, даже если брать в расчет только зарплату работникам. Ее фирма не стала бы заявляться на такой тендер, говорит директор клининга. Для экономии, считает она, подрядчик будет предъявлять заниженные требования к персоналу.