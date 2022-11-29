Подрядчик по обслуживанию общественных туалетов определен в Нижнем Тагиле

Заключение этого контракта не совсем выгодно поставщику, даже если брать в расчет только зарплату работникам. Ее фирма не стала бы заявляться на такой тендер, говорит директор клининга. Для экономии, считает она, подрядчик будет предъявлять заниженные требования к персоналу.