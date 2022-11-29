Поиски пропавшего 15-летнего подростка завершены в Екатеринбурге

Оказалось, что пропавший все это время был в гостях у знакомого. Он остался у него переночевать. Позвонить и сообщить о ночевке он не мог, так как у него разрядилась батарея на телефоне, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на полицию Первоуральска.