TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Поиски пропавшего 15-летнего подростка завершены в Екатеринбурге

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
Поиски пропавшего 15-летнего мальчика завершены в Екатеринбурге. Юноша пропал еще 24 ноября.

Подросток найден живым. С ним не совершалось никаких противоправных действий. Ранее с заявлением о пропаже в полицию обратилась 47-летняя опекун юноши. Она рассказала, что он ушел гулять и перестал выходить на связь. Его телефон был вне зоны доступа.

Пропавшего 15-летнего мальчика ищут в Первоуральске уже 5 дней
Узнать подробнее

Оказалось, что пропавший все это время был в гостях у знакомого. Он остался у него переночевать. Позвонить и сообщить о ночевке он не мог, так как у него разрядилась батарея на телефоне, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на полицию Первоуральска.

Пропавшего 9-летнего мальчика из Арамиля нашли в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Ранее в Екатеринбурге были завершены поиски21-летнего Владимира Горшкова. О пропаже молодого человека стало известно 20 ноября. Последний раз он был замечен в районе Южного автовокзала.

Пропавший 1,5 месяца назад подросток найден в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Полиция#Пропавшие#Поиски
Подпишитесь
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Вчера, 10:29
Итоги недели в Нижнем Тагиле: приезд министра, превышение сероводорода и смог
Вчера, 13:15
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
Вчера, 10:13
Новый забор на месте для долгожданной больницы в Нижнем Тагиле появится в декабре
Сегодня, 03:21
250 осужденных трудоустроят на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:32
60 тысяч потратит мэрия Тагила на подарки в конкурсах по пожарной безопасности
Сегодня, 04:09