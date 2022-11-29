Поиски пропавшего 15-летнего подростка завершены в Екатеринбурге

Подросток найден живым. С ним не совершалось никаких противоправных действий. Ранее с заявлением о пропаже в полицию обратилась 47-летняя опекун юноши. Она рассказала, что он ушел гулять и перестал выходить на связь. Его телефон был вне зоны доступа.
Оказалось, что пропавший все это время был в гостях у знакомого. Он остался у него переночевать. Позвонить и сообщить о ночевке он не мог, так как у него разрядилась батарея на телефоне, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на полицию Первоуральска.
Ранее в Екатеринбурге были завершены поиски21-летнего Владимира Горшкова. О пропаже молодого человека стало известно 20 ноября. Последний раз он был замечен в районе Южного автовокзала.