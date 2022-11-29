Проект городского бюджета на 2023 год поддержали жители Нижнего Тагила

Публичные слушания провел замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Заседание проходило в зале Нижнетагильской филармонии. Людям представили проект на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. На обсуждение центрального финансового документа пришло 124 человека.
Оказалось, что и доходы, и расходы Нижнего Тагила в следующем году вырастут примерно на 2%. Ожидается, что доходная часть возрастет на 208 миллионов рублей, а расходная — на 308 миллионов. Доходы с налогов также должны увеличиться на 778 миллионов, а неналоговые — уменьшиться на 7 миллионов.
По данным аналитиков, наибольшую строку доходов принесут межбюджетные трансферты из Свердловской области. Сумма составит приблизительно 13 миллиардов рублей.
Центральное направление бюджетной политики администрации Нижнего Тагила на следующий год пройдет под знаком стабильности и баланса, выполнения обязательств перед тагильчанами в социальной сфере, достижения национальных целевых показателей и увеличения заработной платы бюджетникам.
Муниципальное учреждение планирует увеличить траты бюджетных денег на следующие программы:
Общая сумма затрат возрастет на 1 миллиард 606 миллионов рублей. При этом меньшее количество денег ожидают тратить на развитие городской инфраструктуры (в связи с завершением строительства некоторых крупных объектов) — 5 миллиардов 495 миллионов рублей. Сфере ЖКХ выделят 2 миллиарда и почти 500 тысяч рублей, транспортной — 548 миллионов, а на ремонт имущественного комплекса Нижнего Тагила — приблизительно 635 миллионов рублей.
Присутствовавшие на публичных слушаниях горожане приняли одно из главных решений для муниципалитета и согласовали проект — все проголосовали «за». Тагильчане также рекомендовали депутатам утвердить план, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.