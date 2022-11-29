Проект городского бюджета на 2023 год поддержали жители Нижнего Тагила

Оказалось, что и доходы, и расходы Нижнего Тагила в следующем году вырастут примерно на 2%. Ожидается, что доходная часть возрастет на 208 миллионов рублей, а расходная — на 308 миллионов. Доходы с налогов также должны увеличиться на 778 миллионов, а неналоговые — уменьшиться на 7 миллионов.