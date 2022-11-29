С наступлением холодов жители Екатеринбурга пожаловались на вонючую воду

С наступлением отопительного сезона жалоб от жителей столицы Свердловской области становится все больше. Люди рассказывают, что вода приобрела грязно-оранжевый цвет, неприятный запах. После мытья на теле остается жирный след. Екатеринбуржцы спасаются обращениями в управляющие компании.
Со слов свидетелей коммунальной проблемы, на просьбы принять меры УК отвечает отказом — якобы они ничего не могут сделать. При этом люди не могут сходить в ванную из-за возникающего чувства тошноты.
Причиной зловонного запаха стали «органические соединения биомасс», которые скопились в водоемах во время жаркого сезона. С наступлением холодов температура горячей воды становится больше, из-за чего органические соединения начинают разлагаться и дают тошнотворный запах, сообщает Е1 со ссылкой на ЕТК.
Издание напоминает, что на проблему с водой необходимо жаловаться в управляющие компании или Роспотребнадзор Свердловской области.