Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Авария случилась примерно в 15:10 по уральскому времени и парализовала движение в городе. Столкновение машин и маршрутного автобуса произошло на улице Челюскинцев.
Предварительно установлено, что инициатором ДТП стал водитель автомобиля марки BMW, который потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с едущим впереди Hyundai Solaris. Далее немецкое авто вылетело на встречную полосу движения и столкнулось с Chevrolet Niva и Skoda Fabia. Машина чешских производителей не смогла избежать удара об автобус.
В результате произошедшего погиб водитель отечественного автомобиля. Также пострадали два человека, в числе которых один ребенок, ехавший в Skoda Fabia.