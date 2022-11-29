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Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:01
Фото: Центр защиты населения
После случившегося днем 29 ноября массового ДТП с участием автобуса и четырех легковых автомобилей прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила взяла на контроль доследственную проверку.

Авария случилась примерно в 15:10 по уральскому времени и парализовала движение в городе. Столкновение машин и маршрутного автобуса произошло на улице Челюскинцев.

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Фото: Центр защиты населения

Предварительно установлено, что инициатором ДТП стал водитель автомобиля марки BMW, который потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с едущим впереди Hyundai Solaris. Далее немецкое авто вылетело на встречную полосу движения и столкнулось с Chevrolet Niva и Skoda Fabia. Машина чешских производителей не смогла избежать удара об автобус.

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В результате произошедшего погиб водитель отечественного автомобиля. Также пострадали два человека, в числе которых один ребенок, ехавший в Skoda Fabia.

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