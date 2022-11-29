Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Предварительно установлено, что инициатором ДТП стал водитель автомобиля марки BMW, который потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с едущим впереди Hyundai Solaris. Далее немецкое авто вылетело на встречную полосу движения и столкнулось с Chevrolet Niva и Skoda Fabia. Машина чешских производителей не смогла избежать удара об автобус.