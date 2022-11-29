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Тагильчанка стала лучшим воспитателем Свердловской области

Сегодня, 13:15
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Заведующая из Нижнего Тагила победила в региональном этапе конкурса «Воспитатели России».

Победу тагильчанка одержала по направлению «Успешный руководитель». Лучшей в этой номинации стала заведующая детсадами № 209 и 211 Оксана Рагозина, сообщает городское управление образования.

Теперь Оксане Рагозиной предстоит представить Свердловскую область на всероссийском этапе конкурса.

Всего в регионе зарегистрирована 171 конкурсная работа в 13 номинациях. От Нижнего Тагила участвует 13 человек.

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Данный конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ и АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России». Цель мероприятий – поощрить талантливых педагогов и воспитателей.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Воспитатель
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