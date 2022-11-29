Тагильчанка стала лучшим воспитателем Свердловской области

Победу тагильчанка одержала по направлению «Успешный руководитель». Лучшей в этой номинации стала заведующая детсадами № 209 и 211 Оксана Рагозина, сообщает городское управление образования.
Теперь Оксане Рагозиной предстоит представить Свердловскую область на всероссийском этапе конкурса.
Всего в регионе зарегистрирована 171 конкурсная работа в 13 номинациях. От Нижнего Тагила участвует 13 человек.
Данный конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ и АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России». Цель мероприятий – поощрить талантливых педагогов и воспитателей.