У многодетной матери погиб младенец во время домашних родов в Североуральске

Рожать на дому мама решила из-за собственных убеждений. Когда начались осложнения, то женщина вызвала медиков. Однако спасти ребенка не удалось.
По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья на учете в ПДН не состояла. Новорожденный должен был стать четвертым малышом в семье. Когда ребенок родился, его врачи попытались спасти, доставив в ближайшую больницу. Но ребенок скончался.
Собранные по делу материалы были переданы в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения. На данный момент проводится проверка.
В пресс-службе СК по Свердловской области рассказали, что уже назначены проверочные мероприятия, а также экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.