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У многодетной матери погиб младенец во время домашних родов в Североуральске

Сегодня, 04:30
Фото: 1MI

Многодетная мама потеряла ребенка во время домашних родов в Североуральске

Младенец погиб у многодетной матери во время домашних родов. Инцидент случился в Североуральске. Всего в семье трое детей. Она считается благополучной.

Рожать на дому мама решила из-за собственных убеждений. Когда начались осложнения, то женщина вызвала медиков. Однако спасти ребенка не удалось. 

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По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья на учете в ПДН не состояла. Новорожденный должен был стать четвертым малышом в семье. Когда ребенок родился, его врачи попытались спасти, доставив в ближайшую больницу. Но ребенок скончался.

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Собранные по делу материалы были переданы в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения. На данный момент проводится проверка.

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В пресс-службе СК по Свердловской области рассказали, что уже назначены проверочные мероприятия, а также экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.

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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Североуральск#Дети#Рождение#Погибшие#Смерть#Новорожденные#Ирина Кирилова
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