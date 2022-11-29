У многодетной матери погиб младенец во время домашних родов в Североуральске

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья на учете в ПДН не состояла. Новорожденный должен был стать четвертым малышом в семье. Когда ребенок родился, его врачи попытались спасти, доставив в ближайшую больницу. Но ребенок скончался.