«У водителя кусок забора в животе»: в ДТП на Челюскинцев в Тагиле погиб человек

В массовом ДТП в Нижнем Тагиле погиб как минимум один человек

В массовом ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле погиб человек. На месте аварии, по словам свидетелей, плачут люди. Также там образовалась пробка.