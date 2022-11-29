«У водителя кусок забора в животе»: в ДТП на Челюскинцев в Тагиле погиб человек

Об этом сообщили очевидцы трагедии в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Там такое месиво. У водителя Shevrolet кусок забора в животе, это просто ужас, — сообщил очевидец Владислав.
Также тагильчане рассказали, что на месте ДТП движение оказалось парализовано. К месту аварии приехали спасатели, сотрудники дорожной полиции и медики «скорой помощи».
Ранее сообщалось, что из-за данного ДТП дорога у Лисьей горы оказалась временно перекрыта. Судя по уличным камерам, дорога открыта только по Береговой-Ударной.