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«У водителя кусок забора в животе»: в ДТП на Челюскинцев в Тагиле погиб человек

Сегодня, 12:19

В массовом ДТП в Нижнем Тагиле погиб как минимум один человек

В массовом ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле погиб человек. На месте аварии, по словам свидетелей, плачут люди. Также там образовалась пробка.

Об этом сообщили очевидцы трагедии в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Там такое месиво. У водителя Shevrolet кусок забора в животе, это просто ужас, — сообщил очевидец Владислав.

Также тагильчане рассказали, что на месте ДТП движение оказалось парализовано. К месту аварии приехали спасатели, сотрудники дорожной полиции и медики «скорой помощи».

Из-за массового ДТП в Нижнем Тагиле временно перекрыта дорога у Лисьей горы
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Ранее сообщалось, что из-за данного ДТП дорога у Лисьей горы оказалась временно перекрыта. Судя по уличным камерам, дорога открыта только по Береговой-Ударной.

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#ДТП#Нижний Тагил#Массовое дтп#Смертельное дтп#Авария#Елена Озерова
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