TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Уралэлектромедь» в Верхней Пышме установила новый кран для разгрузки стройматериалов

Сегодня, 06:22
Фото: пресс-служба УГМК
На предприятии «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) в Верхней Пышме завершили монтаж нового козлового крана грузоподъемностью 5 тонн. Конструкция ускорить процесс разгрузки стройматериалов и повысит производительность труда.

Кран отечественного производства установили на центральном складе за два месяца. Процесс монтажа контролировали главный энергетик и главный механик предприятия.

Сегодня кран уже выполняет первые задачи по разгрузке стройматериалов. Очень удобно управлять такой машиной с радиопульта, — рассказал механик центрального склада Евгений Гриценко.

Кран предназначен для разгрузки стройматериалов с большегрузов, железнодорожных платформ и вагонов. Металлическим мостом с двумя опорами, грузовой тележкой и с механизмом для подъема груза управляет оператор с помощью радиопульта.

Агрегат повысит эффективность разгрузки стройматериалов и ТМЦ, поступающих на открытую территорию склада, и существенно повысит производительность труда подразделения, — отметил начальник центрального склада Денис Якушев.
Фото: пресс-служба УГМК
Читайте также:
«Уралэлектромедь» в Пышме модернизирует подстанцию в химико-металлургическом цехеАО «Уралэлектромедь» победило в областном конкурсе по охране трудаАО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме увеличило производительность порошкового цеха
#Ульяна Савина#Экономика#Верхняя Пышма#Завод#Предприятие#Уралэлектромедь
Подпишитесь
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Вчера, 10:29
Итоги недели в Нижнем Тагиле: приезд министра, превышение сероводорода и смог
Вчера, 13:15
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
Вчера, 10:13
Новый забор на месте для долгожданной больницы в Нижнем Тагиле появится в декабре
Сегодня, 03:21
250 осужденных трудоустроят на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:32
60 тысяч потратит мэрия Тагила на подарки в конкурсах по пожарной безопасности
Сегодня, 04:09