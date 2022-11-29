«Уралэлектромедь» в Верхней Пышме установила новый кран для разгрузки стройматериалов

Кран отечественного производства установили на центральном складе за два месяца. Процесс монтажа контролировали главный энергетик и главный механик предприятия.
Сегодня кран уже выполняет первые задачи по разгрузке стройматериалов. Очень удобно управлять такой машиной с радиопульта, — рассказал механик центрального склада Евгений Гриценко.
Кран предназначен для разгрузки стройматериалов с большегрузов, железнодорожных платформ и вагонов. Металлическим мостом с двумя опорами, грузовой тележкой и с механизмом для подъема груза управляет оператор с помощью радиопульта.
Агрегат повысит эффективность разгрузки стройматериалов и ТМЦ, поступающих на открытую территорию склада, и существенно повысит производительность труда подразделения, — отметил начальник центрального склада Денис Якушев.