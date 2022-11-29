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Валерий Лимаренко: Вопрос с жильём для пострадавших в Тымовском решён оперативно

Сегодня, 08:26
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Все семьи из обрушенного подъезда уже обеспечены квартирами

В Сахалинской области все пострадавшие после обрушения углового подъезда дома в Тымовском заселены в новые квартиры. Осталось только юридически оформить их права. Для половины жителей сгоревшего в этом же посёлке восьмиквартирного дома уже подобрано жильё, по остальным подыскивают подходящее.

Об этом было доложено губернатору Валерию Лимаренко, который поручил правительству и профильным структурам все вопросы пострадавших решать в индивидуальном порядке и без лишней бюрократической волокиты.

– Люди получили тяжелый удар в этой трагедии, поэтому надо оперативно решить вопросы с жильём. Продолжайте искать квартиры и через неделю доложите. Я поставил чёткий срок решения этой задачи, и он должен быть соблюдён. Все необходимые средства своевременно выделены. Если нужна ещё какая-то помощь, обязательно сделаем все, что потребуется, – отметил Валерий Лимаренко.

Портал Sakh.online напомнил: 19 ноября в Тымовском в пятиэтажном доме взорвался баллон с газом. В результате обрушился угловой подъезд. Погибло 10 человек. В тот же день в посёлке загорелся восьмиквартирный дом, обошлось без жертв. Валерий Лимаренко лично выехал на место ЧП, встретился с жителями, организовал оперативный штаб. Тех, кто остался без крыши над головой, поселили в пункт временного размещения. Губернатор распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе быстро решить жилищный вопрос. Родственникам погибших назначили выплаты по 1 млн рублей. По поручению главы Сахалинской области пострадавшим семьям, которые проживали в обоих домах, из областного бюджета выплатят по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за имущество. Одной жительнице Тымовского, которая получила тяжёлые травмы, выплатят 400 тыс. рублей. Средства уже выплачиваются, все пострадавшие и лишившиеся жилья получат выплаты до конца ноября.

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