Воспитателя элитного детского сада в Екатеринбурге обвинили в избиении девочки

До этого воспитательница в фотоотчетах показывала синяки и говорила, что дочь ударилась, например, о шкафчик, утверждает мать пострадавшей. Однако, когда родители посмотрели видео, то решили обратиться полицию, сообщает Е1.
Женщина утверждает, что побои попали на видео и что на ролике видно, как ее ребенок падает на пол от удара. Также мать девочки отметила, что одного из детей уже забрали из группы, побоявшись, что его тоже побьют.
По факту публикации в СМИ о данном инциденте в полиции проведут проверку.