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Воспитателя элитного детского сада в Екатеринбурге обвинили в избиении девочки

Сегодня, 07:33
Мать девочки обвиняет воспитательницу детского сада «Согласие» в Екатеринбурге в избиении ее ребенка. Очевидцы утверждают, что женщины со всей силы ударила девочку рукой.

До этого воспитательница в фотоотчетах показывала синяки и говорила, что дочь ударилась, например, о шкафчик, утверждает мать пострадавшей. Однако, когда родители посмотрели видео, то решили обратиться полицию, сообщает Е1.

Женщина утверждает, что побои попали на видео и что на ролике видно, как ее ребенок падает на пол от удара. Также мать девочки отметила, что одного из детей уже забрали из группы, побоявшись, что его тоже побьют.

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По факту публикации в СМИ о данном инциденте в полиции проведут проверку.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Детский сад#Ребенок#Избиение#Воспитатель
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