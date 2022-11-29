«Золотые руки ангела» в Нижнем Тагиле смастерили носилки для участников СВО

Собирали носилки при помощи шаблона. На одно приспособление для переноски ушло 11 продольных лент по 187 сантиметров, 5 поперечных лент по 97 сантиметров, 3 ленты (поперечные, с ручками) по 287 сантиметров. Руками тагильчан, которые записались в волонтерское движение «Золотые руки ангела», созданы 2 штуки носилок, сообщает «ГАУСО СО КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил».