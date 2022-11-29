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«Золотые руки ангела» в Нижнем Тагиле смастерили носилки для участников СВО

Сегодня, 16:41
Фото: ГАУСО СО КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил

Пенсионеры из Нижнего Тагила смастерили тактические носилки для раненых на СВО

Пожилые люди, отдыхающие в отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Нижнего Тагила, приняли участие в программе «Золотые руки ангела» и смастерили тактические носилки для военных, находящихся в зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Фото: ГАУСО СО КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил

Созданные руками пенсионеров из Нижнего Тагила носилки модели Фома-180 предназначены для экстренной эвакуации и спасения жизней раненых военнослужащих в условиях городских боев.

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Собирали носилки при помощи шаблона. На одно приспособление для переноски ушло 11 продольных лент по 187 сантиметров, 5 поперечных лент по 97 сантиметров, 3 ленты (поперечные, с ручками) по 287 сантиметров. Руками тагильчан, которые записались в волонтерское движение «Золотые руки ангела», созданы 2 штуки носилок, сообщает «ГАУСО СО КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил».

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Операция на Украине#Эксклюзив#Пенсионеры#Военные#Спецоперация#Волонтеры
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