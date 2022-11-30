47-летний инвалид с ДЦП из Первоуральска «выздоровел» из-за врачебной ошибки

После этого Павел вместе с матерью отправился в поликлинику, чтобы пройти повторное обследование. Оказалось, что «чудесное исцеление» стало неожиданностью и для заведующей медучреждения, тогда в поликлинике стали проверять все документы. Оказалось, что на МСЭ ему не было отказано в средствах реабилитации, а было предложено дополнительно обследоваться у невролога.