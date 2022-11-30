47-летний инвалид с ДЦП из Первоуральска «выздоровел» из-за врачебной ошибки

По квартире и улице Павел может передвигаться только на инвалидной коляске. Индивидуальные средства реабилитации были выделены свердловчанину в 2012 году. А в 2022 году пришлось проходить медкомиссию для подтверждения диагноза, рассказал свердловчанин журналисту TagilCity.ru.
По словам Павла, для него стало большой неожиданностью, когда на медкомиссии ему заявили, что в карточке написано, что он полностью здоров. При этом ему больше не полагаются ни домашняя, ни электрическая прогулочная инвалидные коляски.
После этого Павел вместе с матерью отправился в поликлинику, чтобы пройти повторное обследование. Оказалось, что «чудесное исцеление» стало неожиданностью и для заведующей медучреждения, тогда в поликлинике стали проверять все документы. Оказалось, что на МСЭ ему не было отказано в средствах реабилитации, а было предложено дополнительно обследоваться у невролога.
В итоге врачи оправдались тем, что медики, которые меня осматривали и я, мы не поняли друг друга. Из-за этого произошла такая психологическая шутка надо мной, — рассказал Павел Поповиченко TagilCity.ru.
Основной причиной произошедшего первоуралец считает нехватку в городе неврологов и невропатологов, а ведь именно от них зависит принятие решения о выделении того или иного технического средства реабилитации для инвалидов.
Сейчас у нас сидит женщина уже в глубоком возрасте в качестве невролога, которая на самом деле является обыкновенным фельдшером. Раньше она работала на Первоуральском новотрубном заводе. А так как в Первоуральске практически никогда не было хорошего невролога, ее посадили в поликлинику под видом врача высшей категории, — считает Павел.
Он отметил, что вопрос с ТСР, выписанных ему еще в 2012 году, должен решиться в ближайшее время. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.