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Буцаев рассказал о созданном РЭО VR-туре для изучения мусорных полигонов

30 ноября 18:38
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” (РЭО) запустила уникальный VR-тур для исследования мусорных полигонов.

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал, что специалисты компании разработали VR-тур для того, чтобы с его помощью можно было “посетить” территорию размещения отходов. Созданный оператором VR-тур на объекте размещения является первым реализованным с привлечением беспилотников. Данная разработка направлена на формирование Экономики замкнутого цикла в России".

Как сообщает 360tv.ru, в перспективе для его доработки и расширения функционала могут использоваться обучающие элементы. Так, очки виртуальной реальности могут быть использованы для диагностики нарушений. Пока компания создала два таких VR-тура – на полигон “Славное” в Тверской области и комплекс по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов Тамбовского района в Тамбовской области.

Заместитель генерального директора компании по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что на этапе разработки VR-тура необходимо провести облет полигона, используя дрон. В ходе такого облета беспилотник делает ряд снимков, включая и панорамы местности под углом в 360 градусов. Для создания полноценного VR-тура необходимо снять пять панорам. Помимо этого, в тур закладывается инфографика с наиболее важными параметрами объекта.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

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