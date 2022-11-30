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Часть жителей Дзержинского района Нижнего Тагила осталась без отопления и воды

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
10 домов Дзержинского района Нижнего Тагила сегодня, 30 ноября, были отключены от отопления и горячей воды. Ещё в 5 были снижены параметры теплоносителя. Ограничения временные.

Об изменениях предупредило управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города. Причина – проведение ремонтов на теплосетях МУП «Горэнерго-НТ». Аварийные работы проводятся на теплотрассах по улице Энтузиастов и проспекту Вагоностроителей.

Отопление и вода были отключены до 20:00 по следующим адресам: улица Энтузиастов, 48, 50, 52; улица Тимирязева, 44, 76, 78; улица Вагоностроителей, 29, 31, 35, 33.

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На Сухоложском посёлке компания «Регионгаз-инвест» восстанавливает теплосети. Поэтому снижены параметры теплоносителя были в домах по адресам: Проезжая, 11 и 13; Советская, 22, 24 и 26.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Отопление#Вода#Отключения
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