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Депутаты ЗакСО проверили природоохранные проекты в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:32
Фото: Владислав Пинаев
Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области из комитета экологии, природопользования и охраны среды показали строящиеся в Нижнем Тагиле природоохранные проекты. Визит региональных законотворцев случился 29 ноября.

Народные избранники во главе с председателем комитета Сергеем Никоновым увидели инновационный мусоросортировочный комплекс, находящийся в процессе строительства, и новый полигон ТКО. Члены комитета сообщили, что «та стратегия развития, которую выбрал муниципалитет, достойна уважения».

Работы идут в графике, в следующем году оба объекта будут сданы, — сообщил градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Также глава муниципального образования подметил, что разрешение экологических вопросов — основное направление деятельности местной администрации.
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Сдача комплекса по сортировке ТБО запланирована на конец 2023 года. Строители и проектировщики пообещали свести воздействие предприятия на окружающую среду к минимуму за счет системы фильтрации воздуха, гидроизоляции и дренажной системы.

Также представители парламента увидели «Экодом», расположенный в парке Народный. Его открытие запланировано на первые числа января следующего года. Помещение готовится проводить мероприятия по улучшению экологической грамотности жителей Нижнего Тагила и принимать вторичное сырье для переработки и сортировки — до 10 видов материалов.

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Также депутатам Законодательного Собрания Свердловской области представили комплекс мер для решения экопроблем. В рамках соответствующих мероприятий производится очистка донных отложений в Черноисточинском пруду, улучшаются условия котельных, использующих газ, и закупаются новые городские трамваи.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Законодательное собрание#Депутат#Полигон тбо#Мусор
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