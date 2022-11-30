Депутаты ЗакСО проверили природоохранные проекты в Нижнем Тагиле

Народные избранники во главе с председателем комитета Сергеем Никоновым увидели инновационный мусоросортировочный комплекс, находящийся в процессе строительства, и новый полигон ТКО. Члены комитета сообщили, что «та стратегия развития, которую выбрал муниципалитет, достойна уважения».
Работы идут в графике, в следующем году оба объекта будут сданы, — сообщил градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Также глава муниципального образования подметил, что разрешение экологических вопросов — основное направление деятельности местной администрации.
Сдача комплекса по сортировке ТБО запланирована на конец 2023 года. Строители и проектировщики пообещали свести воздействие предприятия на окружающую среду к минимуму за счет системы фильтрации воздуха, гидроизоляции и дренажной системы.
Также представители парламента увидели «Экодом», расположенный в парке Народный. Его открытие запланировано на первые числа января следующего года. Помещение готовится проводить мероприятия по улучшению экологической грамотности жителей Нижнего Тагила и принимать вторичное сырье для переработки и сортировки — до 10 видов материалов.
Также депутатам Законодательного Собрания Свердловской области представили комплекс мер для решения экопроблем. В рамках соответствующих мероприятий производится очистка донных отложений в Черноисточинском пруду, улучшаются условия котельных, использующих газ, и закупаются новые городские трамваи.