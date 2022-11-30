Депутаты ЗакСО проверили природоохранные проекты в Нижнем Тагиле

Также представители парламента увидели «Экодом», расположенный в парке Народный. Его открытие запланировано на первые числа января следующего года. Помещение готовится проводить мероприятия по улучшению экологической грамотности жителей Нижнего Тагила и принимать вторичное сырье для переработки и сортировки — до 10 видов материалов.