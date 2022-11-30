Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом

Тагильчанин Вячеслав Перемыкин до выхода в отставку трудился оперативным дежурным отдела полиции № 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» на Красной, 10. Вячеслав был добрым, отзывчивым человеком, а также опытным полицейским, об этом TagilCity.ru рассказали бывшие коллеги погибшего.
Руководитель «Боевого братства» в Нижнем Тагиле, ветеран Чечни Андрей Малинин служил с Вячеславом много лет — сначала в милиции, затем в полиции. О смерти товарища Андрей Малинин узнал в дороге из Донбасса: свердловчане отвозили туда гуманитарную помощь. Ее сбором занимался и Вячеслав Перемыкин.
Славу я знаю много лет, служили в милиции в одном гарнизоне. Когда мы вышли на пенсию, я заново открыл в Нижнем Тагиле отделение «Боевого братства». Слава предложил свою помощь, ему это было очень интересно всегда. Всегда был отзывчивым, помогал. Изъявил желание работать по патриотическому воспитанию, работать с молодежью, ветеранами. Если позволяло время, он участвовал во всех акциях. Когда началась спецоперация, он один из первых начал собирать помощь нашим солдатам. Сейчас мы возвращаемся после передачи гуманитарной помощи добровольцам, ближе к границе возили. Слава успел и в этом поучаствовать. Он всегда будет нашим братишкой, нашим боевым товарищем, который прошел горячие точки, который вместе с нами работал в милиции, потом в полиции. Вместе с нами раскрывал преступления, патрулировал наш город, участвовал в ветеранской, гуманитарной работе, — поделился Андрей Малинин с TagilCity.ru.
Мы работали какое-то время на Красной, 10. Он был хороший, добрый, отзывчивый, безобидный. Просто правда хороший был человек. Очень жаль его, его семью. Молодой, все еще должно было быть впереди, — поделилась бывшая коллега Вячеслава Анжелика.
Был опытный мужик, отзывчивый, мастер своего дела, он же ещё с милиции начинал, — поделился с TagilCity.ru другой бывший коллега.
В 2014 году еще в должности он стал сильнейшим в физической подготовке в конкурсе профессионального мастерства. После выхода на пенсию в апреле 2022 года он вступил в ряды Нижнетагильского отделения ВООВ «Боевое братство».
Вячеслав Перемыкин погиб в массовом ДТП с участием легковых автомобилей и автобуса на улице Челюскинцев. В результате столкновения Chevrolet Niva, за рулем которой был экс-полицейский, столкнулась с автобусом и врезалась в забор. Мужчина погиб на месте. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила взяла на контроль доследственную проверку.