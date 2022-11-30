Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом

Руководитель «Боевого братства» в Нижнем Тагиле, ветеран Чечни Андрей Малинин служил с Вячеславом много лет — сначала в милиции, затем в полиции. О смерти товарища Андрей Малинин узнал в дороге из Донбасса: свердловчане отвозили туда гуманитарную помощь. Ее сбором занимался и Вячеслав Перемыкин.