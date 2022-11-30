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«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:27
Фото: TagilCity.ru

Стало известно, сколько может заработать Дед Мороз в Нижнем Тагиле

Новый год для одних — повод для отдыха и веселья, для других — рабочие будни. Сколько зарабатывает Дед Мороз вместе со Снегурочкой в Нижнем Тагиле — в материале TagilCity.ru.

Подготовка Деда Мороза и Снегурочки в Нижнем Тагиле

В декабре Деды Морозы в Нижнем Тагиле, как и в других регионах, нарасхват. Горожане заказывают костюмированные поздравления домой, а также на утренники и вечеринки, начиная с середины месяца и до окончания праздников.

Наиболее ценны те герои, которые имеют сценический опыт и даже повышают квалификацию.

В начале октября я ездила в Москву на обучение и повышение квалификации. В конце октября уже начинаю подготовку сценария, в ноябре отшивается новый реквизит. В последних числах ноября фотосессия. И с 15 декабря стартует «новогодняя гонка», - поделилась с TagilCity.ru «Снегурочка» Валерия Охотникова.

Ценник на поздравления и корпоративы

В начале месяца цены на новогодние поздравления ниже, чем ближе к празднику. В день праздника — 31 декабря — настоящий ажиотаж. Одна поздравительная «бригада» может посетить около 10-12 семей, не снижая при этом качества поздравлений. При таком режиме за один вечер можно сделать одну среднемесячную зарплату и даже больше.

Поздравление частного Деда Мороза в Нижнем Тагиле начинается от 1500 рублей в среднем за полчаса работы. В новогоднюю ночь ценник повышается в среднем до 4000 рублей. На Авито были и предложения и за 6000 рублей 31 декабря. Дополнительно может оплачиваться выезд в другой район, а также поздравление более 5 детей. 

В одном из детских центров Нижнего Тагила отправляют своих Дедов Морозов на дом за 3500 рублей. Кроме того, они предлагают в своих центрах новогоднюю программу для детских коллективов длительностью 2-3 часа. Расчет стоимости идет на одного ребенка 500/600 рублей/за одного человека в зависимости от продолжительности. Если мероприятие выездное, то 5000 рублей/час, доплата за больше 20 детей (300 рублей/человек) и транспортные расходы. 

Запись производится по предоплатеЗапись производится по предоплате
Некоторые работают и в январеНекоторые работают и в январе
Работают во всех районах Нижнего ТагилаРаботают во всех районах Нижнего Тагила
Запись производится по предоплате
Фото: Скрин с Авито

Что включено в цену на Деда Мороза

Что входит в ранее озвученную стоимость? Праздничная программа, креативные конкурсы, авторские поздравления, фото на память, а также яркие костюмы и реквизит. 

Продолжительность поздравления 20-25 минут. За это время мы успеваем познакомиться, провести пару тематических игр, и ещё в этом году у нас будет иллюзия от Деда Мороза (артист цирка и иллюзионист со стажем более 20- ти лет). Подарить подарки и сделать фото на память, — пояснили организаторы праздника в Нижнем Тагиле.
Спектр услуг широкСпектр услуг широк
Мероприятия обчрассчитаны на 20-40 минутМероприятия обчрассчитаны на 20-40 минут
Спектр услуг широк
Фото: Скрин с Авито

Самая главная зарплата — эмоции

То ли нашими спикерами оказались романтичные люди, то ли действительно искренняя детская радость имеет свою непередаваемую энергию, что и про деньги забываешь. 

3 года мы работали и «квартирники» и корпоративные вечера. Но склоняюсь к тому, что моя аудитория — это все-таки малыши. Люблю дарить праздник и получать положительные неподдельные детские эмоции взамен. Заряжает. Поэтому в этом году мы отказались от корпоративных вечеров, — призналась Валерия Охотникова.
Тагильские Дед Мороз и Снегурочка
Фото: соцсети Валерии

Другие Дед Мороз и Снегурочка — Евгения и Антон Султановы — рассказали, что их первый опыт в поздравлении ребят был 3 года назад — в детском доме. С тех пор они начали ездить по Нижнему Тагилу с поздравлениями.

В нашем случае не много, мы не берём больше 5-6 поздравлений в день. Это комфортное число для нас, чтобы не выгорать. Работа хоть и приятная, но эмоциональная, а нет ничего хуже для поздравления, чем уставший дед Мороз и скучная Снегурочка.
Еще один дуэт
Фото: Евгения Султанова

Дед Мороз на дом — популярная услуга среди жителей Нижнего Тагила

Многие семьи Нижнего Тагила охотно пользуются услугами Дедов Морозов на дом. Об этом тагильчане рассказали в группе нашего издания ВКонтакте. Часть горожан устраивают взаимные поздравления: переодеваются в Дедов Морозов и поздравляют детей друг друга. А некоторые из года в год приглашают одних и тех же аниматоров, ставших «семейными Дедами Морозами». Такая база клиентов есть у Валерии Охотниковой.

Менее опытная в отношении ежегодных поздравлений семьи Султановых только начала свою деятельность. Но уже есть позитивный фидбэк. 

Мы не так давно работаем дедом Морозом и Снегурочкой, всего третью зиму, поэтому постоянных клиентов нет. В этом году пришла заявка от семьи, которые приглашали нас в первый год работы. Это конечно приятно. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится, — поделилась Евгения Султанова с TagilCity.ru.

Часть горожан, судя по результатам опроса, положительно и ответственно относятся к поздравлению малышей. Некоторые не видят в этом смысла. Тагильчанка Алена рассказала редакции, что в следующем году, когда ее дочка станет старше и осознаннее, они обязательно пригласят Деда Мороза.

Пока решили, что рановато, позовем аниматоров в следующем году или через год. По-моему, это прикольно, сказка, настроение праздника. Я сама помню, когда была ребенком, кто-то из друзей родителей наряжался и нас поздравлял, было здорово, — рассказала молодая мама.
#Юлия Степанова#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дети#Праздник#Дед Мороз#Зарплата#Свободное время
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