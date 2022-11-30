В одном из детских центров Нижнего Тагила отправляют своих Дедов Морозов на дом за 3500 рублей. Кроме того, они предлагают в своих центрах новогоднюю программу для детских коллективов длительностью 2-3 часа. Расчет стоимости идет на одного ребенка 500/600 рублей/за одного человека в зависимости от продолжительности. Если мероприятие выездное, то 5000 рублей/час, доплата за больше 20 детей (300 рублей/человек) и транспортные расходы.