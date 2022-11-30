В декабре Деды Морозы в Нижнем Тагиле, как и в других регионах, нарасхват. Горожане заказывают костюмированные поздравления домой, а также на утренники и вечеринки, начиная с середины месяца и до окончания праздников.
Наиболее ценны те герои, которые имеют сценический опыт и даже повышают квалификацию.
В начале октября я ездила в Москву на обучение и повышение квалификации. В конце октября уже начинаю подготовку сценария, в ноябре отшивается новый реквизит. В последних числах ноября фотосессия. И с 15 декабря стартует «новогодняя гонка», - поделилась с TagilCity.ru «Снегурочка» Валерия Охотникова.
В начале месяца цены на новогодние поздравления ниже, чем ближе к празднику. В день праздника — 31 декабря — настоящий ажиотаж. Одна поздравительная «бригада» может посетить около 10-12 семей, не снижая при этом качества поздравлений. При таком режиме за один вечер можно сделать одну среднемесячную зарплату и даже больше.
Поздравление частного Деда Мороза в Нижнем Тагиле начинается от 1500 рублей в среднем за полчаса работы. В новогоднюю ночь ценник повышается в среднем до 4000 рублей. На Авито были и предложения и за 6000 рублей 31 декабря. Дополнительно может оплачиваться выезд в другой район, а также поздравление более 5 детей.
В одном из детских центров Нижнего Тагила отправляют своих Дедов Морозов на дом за 3500 рублей. Кроме того, они предлагают в своих центрах новогоднюю программу для детских коллективов длительностью 2-3 часа. Расчет стоимости идет на одного ребенка 500/600 рублей/за одного человека в зависимости от продолжительности. Если мероприятие выездное, то 5000 рублей/час, доплата за больше 20 детей (300 рублей/человек) и транспортные расходы.
Что входит в ранее озвученную стоимость? Праздничная программа, креативные конкурсы, авторские поздравления, фото на память, а также яркие костюмы и реквизит.
Продолжительность поздравления 20-25 минут. За это время мы успеваем познакомиться, провести пару тематических игр, и ещё в этом году у нас будет иллюзия от Деда Мороза (артист цирка и иллюзионист со стажем более 20- ти лет). Подарить подарки и сделать фото на память, — пояснили организаторы праздника в Нижнем Тагиле.
То ли нашими спикерами оказались романтичные люди, то ли действительно искренняя детская радость имеет свою непередаваемую энергию, что и про деньги забываешь.
3 года мы работали и «квартирники» и корпоративные вечера. Но склоняюсь к тому, что моя аудитория — это все-таки малыши. Люблю дарить праздник и получать положительные неподдельные детские эмоции взамен. Заряжает. Поэтому в этом году мы отказались от корпоративных вечеров, — призналась Валерия Охотникова.
Другие Дед Мороз и Снегурочка — Евгения и Антон Султановы — рассказали, что их первый опыт в поздравлении ребят был 3 года назад — в детском доме. С тех пор они начали ездить по Нижнему Тагилу с поздравлениями.
В нашем случае не много, мы не берём больше 5-6 поздравлений в день. Это комфортное число для нас, чтобы не выгорать. Работа хоть и приятная, но эмоциональная, а нет ничего хуже для поздравления, чем уставший дед Мороз и скучная Снегурочка.
Многие семьи Нижнего Тагила охотно пользуются услугами Дедов Морозов на дом. Об этом тагильчане рассказали в группе нашего издания ВКонтакте. Часть горожан устраивают взаимные поздравления: переодеваются в Дедов Морозов и поздравляют детей друг друга. А некоторые из года в год приглашают одних и тех же аниматоров, ставших «семейными Дедами Морозами». Такая база клиентов есть у Валерии Охотниковой.
Менее опытная в отношении ежегодных поздравлений семьи Султановых только начала свою деятельность. Но уже есть позитивный фидбэк.
Мы не так давно работаем дедом Морозом и Снегурочкой, всего третью зиму, поэтому постоянных клиентов нет. В этом году пришла заявка от семьи, которые приглашали нас в первый год работы. Это конечно приятно. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится, — поделилась Евгения Султанова с TagilCity.ru.
Часть горожан, судя по результатам опроса, положительно и ответственно относятся к поздравлению малышей. Некоторые не видят в этом смысла. Тагильчанка Алена рассказала редакции, что в следующем году, когда ее дочка станет старше и осознаннее, они обязательно пригласят Деда Мороза.
Пока решили, что рановато, позовем аниматоров в следующем году или через год. По-моему, это прикольно, сказка, настроение праздника. Я сама помню, когда была ребенком, кто-то из друзей родителей наряжался и нас поздравлял, было здорово, — рассказала молодая мама.