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Хирург пояснил, как правильно оказывать помощь при растяжениях

Сегодня, 14:22
Фото: piqsels.com
Как заявил хирург Сергей Белых, при растяжении связок нужно наложить давящий бинт, обеспечить абсолютный покой поврежденной конечности и обратиться к медикам.

По словам специалиста, главные симптомы растяжения — сильная боль и припухлость в области сустава. В интервью NEWS.ru Белых также подчеркнул, растяжения, в отличие от переломов и вывихов, не лишают конечность подвижности на 100%. При этом лучше не беспокоить поврежденное место несколько дней.

«Главные симптомы растяжения — сильная боль и опухший сустав. В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. Кроме того, поврежденную конечность лучше оставить в покое на несколько дней и обратиться к врачу», — порекомендовал Сергей Белых.

#Общество
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