Хирург пояснил, как правильно оказывать помощь при растяжениях

«Главные симптомы растяжения — сильная боль и опухший сустав. В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. Кроме того, поврежденную конечность лучше оставить в покое на несколько дней и обратиться к врачу», — порекомендовал Сергей Белых.