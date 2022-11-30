Хирург пояснил, как правильно оказывать помощь при растяжениях

По словам специалиста, главные симптомы растяжения — сильная боль и припухлость в области сустава. В интервью NEWS.ru Белых также подчеркнул, растяжения, в отличие от переломов и вывихов, не лишают конечность подвижности на 100%. При этом лучше не беспокоить поврежденное место несколько дней.
«Главные симптомы растяжения — сильная боль и опухший сустав. В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. Кроме того, поврежденную конечность лучше оставить в покое на несколько дней и обратиться к врачу», — порекомендовал Сергей Белых.