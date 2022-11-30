Из-за кишечной инфекции учеников школы №75/42 в Нижнем Тагиле отправили на дистант

Некоторые ребята почувствовали себя плохо еще в пятницу, 25 ноября. Уже тогда всех ребят сняли с уроков и отправили домой. Некоторые семьи даже вызывали скорую помощь.
Родители вызывали скорую, ребенку поставили укол. Другого мальчика просто тошнило очень, температурил, — рассказали редакции TagilCity.ru родители одного из учеников.
Позже в чат пришло сообщение о недельном дистанте для учащихся 1-4 классов. Заниматься ребятам предстоит по Zoom.
В школе №75/42 комментарий по поводу ситуации давать отказались и попросили перенаправить вопросы в управление образования. Начальник управления Татьяна Удинцева комментарий после запроса по телефону не дала.
Напомним, в конце октября в школе №1 им. Н.К.Крупской после обеда в школьной столовой на дистанционное обучение отправились ученики младших классов. Официальной причиной вспышки кишечной инфекции стал норовирус. О нарушениях в пищеблоке рассказали специалисты Роспотребнадзора.