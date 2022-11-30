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Из-за кишечной инфекции учеников школы №75/42 в Нижнем Тагиле отправили на дистант

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI

Из-за норовируса учеников школы в Нижнем Тагиле отправили на дистант

Дистанционное обучение в школе Нижнего Тагила продолжится предварительно до 2 декабря. Ученики вернулись домой с симптомами кишечной инфекции — рвота, повышенная температура и боль в животе.

Некоторые ребята почувствовали себя плохо еще в пятницу, 25 ноября. Уже тогда всех ребят сняли с уроков и отправили домой. Некоторые семьи даже вызывали скорую помощь. 

Родители вызывали скорую, ребенку поставили укол. Другого мальчика просто тошнило очень, температурил, — рассказали редакции TagilCity.ru родители одного из учеников.

Позже в чат пришло сообщение о недельном дистанте для учащихся 1-4 классов. Заниматься ребятам предстоит по Zoom. 

В школе №75/42 комментарий по поводу ситуации давать отказались и попросили перенаправить вопросы в управление образования. Начальник управления Татьяна Удинцева комментарий после запроса по телефону не дала. 

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Напомним,  в конце октября в школе №1 им. Н.К.Крупской после обеда в школьной столовой на дистанционное обучение отправились ученики младших классов. Официальной причиной вспышки кишечной инфекции стал норовирус. О нарушениях в пищеблоке рассказали специалисты Роспотребнадзора.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Здоровье#Эксклюзив#Дети#Отравление#Кишечная инфекция#Норовирус
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