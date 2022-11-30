Ледовый городок в Нижнем Тагиле снова будет строить «Уралстрой-НТ»

Аукцион признан несостоявшимся, так как на него была подана только одна заявка, соответствующая требованиям госзакупки. Контракт на сумму 11,4 миллиона рублей будет заключен с ООО «Уралстрой-НТ» из Нижнего Тагила. Фирма займется строительством ледового городка в центре города уже третий год подряд.
Согласно техзаданию, возвести ледяные фигуры и украсить Театральную площадь необходимо до 25 декабря, для строительства будет использовано не менее 960 кубометров льда. Демонтировать новогодний городок будут 25 января.
Темой ледового городка в Нижнем Тагиле в 2023 году станут сказочные герои и герои детства. Строительство приурочено к 300-летнему юбилею города. Новой изюминкой станет каток с подсветкой на проспекте Строителей. Также для украшения города будут приобретены новые светодиодные фигуры: царь-пушка и арфа.
ООО «Уралстрой-НТ» работает в Нижнего Тагиле с 2015 года. Основным заказчиком компании является «Служба заказчика городского хозяйства», с ней организация заключила девять контрактов на сумму более 101 миллиона рублей. Также работники «Уралстрой-НТ» возводили ледовые городки в Нижнем Тагиле в 2021 и 2020 годах.