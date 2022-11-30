Ледовый городок в Нижнем Тагиле снова будет строить «Уралстрой-НТ»

Аукцион признан несостоявшимся, так как на него была подана только одна заявка, соответствующая требованиям госзакупки. Контракт на сумму 11,4 миллиона рублей будет заключен с ООО «Уралстрой-НТ» из Нижнего Тагила. Фирма займется строительством ледового городка в центре города уже третий год подряд.