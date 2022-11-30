TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетная мать с алкогольной зависимостью спаивала сына-подростка в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
Мать-алкоголичка обеспечила беспрепятственный доступ к спиртным напиткам 14-летнему сыну. Семья живет в Пригородном районе Нижнего Тагила, стоит на учете в ПДН как неблагополучная. На женщину завели уголовное дело.

29 ноября дело по статье о вовлечении молодого человека в употребление алкоголя было направлено в Пригородный районный суд. Инспекторы ПДН заприметили факт распития ребенком горячительных напитков на одной из плановых проверок. После этого двух других детей тагильчанки отправили в учреждение временного проживания, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на представителей МУ МВД «Нижнетагильское».

Жительница Кушвы спаивала свою 15-летнюю дочь (ФОТО)
Узнать подробнее
Читайте также:
ФАС Москвы обвинила Ксению Собчак в незаконной рекламе алкоголяMETRO в Свердловской области временно перестал продавать акцизный алкогольВ гипермаркеты «Лента» Екатеринбурга и Нижнего Тагила вернули алкоголь

Многодетная мать из Пригородного района Нижнего Тагила в данный момент находится в наркологической клинике, где лечится от алкоголизма.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Алкоголь#Дети#Суд#Полиция#Инспектор ПДН#ГГО и пригород#Криминал
Подпишитесь
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
28 ноября 10:29
Итоги недели в Нижнем Тагиле: приезд министра, превышение сероводорода и смог
28 ноября 13:15
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
28 ноября 10:13
Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:01
Первоклассница скатилась под маршрутку по льду на остановке в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:22
Экс-журналист из Нижнего Тагила уехала в Казахстан и снялась в шоу про эмигрантов
Вчера, 15:01