Многодетная мать с алкогольной зависимостью спаивала сына-подростка в Нижнем Тагиле

29 ноября дело по статье о вовлечении молодого человека в употребление алкоголя было направлено в Пригородный районный суд. Инспекторы ПДН заприметили факт распития ребенком горячительных напитков на одной из плановых проверок. После этого двух других детей тагильчанки отправили в учреждение временного проживания, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на представителей МУ МВД «Нижнетагильское».