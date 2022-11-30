Неизвестные сожгли несколько машин с буквой Z в Екатеринбурге

На данный момент проводятся мероприятия по установлению личностей подозреваемых. Полицейские анализируют видео с камер наблюдения, а также проводят опрос жителей района, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По словам полковника, екатеринбуржцы могут помочь правоохранителям в поимке нарушителей. По его словам, при наличии информации нужно сообщить об этом по телефону 8 (343) 358-71-61.
Ранее в Екатеринбурге неизвестные облили краской автобус с патриотической символикой. Машину заметили на Уралмаше.