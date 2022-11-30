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Неизвестные сожгли несколько машин с буквой Z в Екатеринбурге

Сегодня, 08:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге банда неизвестных поджигает машины с наклейками Z

Полицейские в Екатеринбурге разыскивают неизвестных, которые ночами поджигают автомобили с наклейками Z. Случаи зарегистрированы в Чкаловском районе.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению личностей подозреваемых. Полицейские анализируют видео с камер наблюдения, а также проводят опрос жителей района, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам полковника, екатеринбуржцы могут помочь правоохранителям в поимке нарушителей. По его словам, при наличии информации нужно сообщить об этом по телефону 8 (343) 358-71-61.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные облили краской автобус с патриотической символикой. Машину заметили на Уралмаше.

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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Пожар#Автомобиль#Подозреваемые#Поиск#Ирина Кирилова
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