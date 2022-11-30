Новая плотина появилась на Иван-озере под Нижним Тагилом

Проект восстановления ГТС власти Горноуральского округа подготовили еще в 2021 году. Однако деньги для проведения работ из резервного фонда Свердловской области тогда выделены не были, и восстановление началось только в этом году. Стоимость реконструкции составила 18 млн рублей.