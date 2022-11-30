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Новая плотина появилась на Иван-озере под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:14
Фото: TagilCity.ru
На Исинском пруду, которое в народе называют Иван-озером, под Нижним Тагилом на месте прорыва воды появилась новая плотина. Работы по восстановлению гидротехнических сооружений были закончены в сентябре.

Восстановление части берега, которая была разрушена прошлогодним наводнением, началось этим летом. Для проведения работ подрядчик ООО «Самара-Стройком» спустил почти всю воду из пруда.

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На сегодняшний день работы по ремонту ГТС закончены. Как рассказал TagilCity.ru начальник объекта Виктор Павлов, дополнительный водосброс на месте прорыва был полностью сделан из бетона.

На месте прорыва внутри бетонной конструкции мы поставили диафрагму 24 метра длиной и 7 метров высотой. И засыпали все это суглинком, чтобы в этом месте вода больше не прорывала. Откосы к воде засыпали щебнем и скальной породой, а с обратной стороны — черноземом и засеяли травой, — сообщил Виктор Павлов.
Укрепленное место прорываУкрепленное место прорыва
Укрепленное место прорываУкрепленное место прорыва
Укрепленное место прорываУкрепленное место прорыва
Укрепленное место прорыва
Фото: TagilCity.ru

Реконструкцию прошел и основной водосброс пруда. Это место, где проходит небольшой мост. Его подпорные стенки укрепили бетоном и установили новое ограждение. 

Основной водосброс и мост над нимОсновной водосброс и мост над ним
Основной водосброс и мост над нимОсновной водосброс и мост над ним
Основной водосброс и мост над нимОсновной водосброс и мост над ним
Основной водосброс и мост над ним
Фото: TagilCity.ru

Напомним, часть берега Иван-озера была разрушена летом прошлого года паводком из-за сильных дождей. В результате пруд начал мелеть и за год уровень воды упал почти на пять метров. 

Проект восстановления ГТС власти Горноуральского округа подготовили еще в 2021 году. Однако деньги для проведения работ из резервного фонда Свердловской области тогда выделены не были, и восстановление началось только в этом году. Стоимость реконструкции составила 18 млн рублей.

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