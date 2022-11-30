Новая плотина появилась на Иван-озере под Нижним Тагилом

Восстановление части берега, которая была разрушена прошлогодним наводнением, началось этим летом. Для проведения работ подрядчик ООО «Самара-Стройком» спустил почти всю воду из пруда.
На сегодняшний день работы по ремонту ГТС закончены. Как рассказал TagilCity.ru начальник объекта Виктор Павлов, дополнительный водосброс на месте прорыва был полностью сделан из бетона.
На месте прорыва внутри бетонной конструкции мы поставили диафрагму 24 метра длиной и 7 метров высотой. И засыпали все это суглинком, чтобы в этом месте вода больше не прорывала. Откосы к воде засыпали щебнем и скальной породой, а с обратной стороны — черноземом и засеяли травой, — сообщил Виктор Павлов.
Реконструкцию прошел и основной водосброс пруда. Это место, где проходит небольшой мост. Его подпорные стенки укрепили бетоном и установили новое ограждение.
Напомним, часть берега Иван-озера была разрушена летом прошлого года паводком из-за сильных дождей. В результате пруд начал мелеть и за год уровень воды упал почти на пять метров.
Проект восстановления ГТС власти Горноуральского округа подготовили еще в 2021 году. Однако деньги для проведения работ из резервного фонда Свердловской области тогда выделены не были, и восстановление началось только в этом году. Стоимость реконструкции составила 18 млн рублей.