О строительстве Восточного обхода Нижнего Тагила рассказали в Минтрансе

Строительство дороги, которая соединит Южный подъезд к Нижнему Тагилу и Салдинское шоссе, включено в госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года». В ближайшие три года планируется завершение третьего этапа строительства — дороги к поселку Зональный. В 2023 году из бюджета будут выделены 50 млн рублей, в 2024 — 153 млн, в 2025 — 83,7 млн.