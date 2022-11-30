О строительстве Восточного обхода Нижнего Тагила рассказали в Минтрансе

Строительство дороги, которая соединит Южный подъезд к Нижнему Тагилу и Салдинское шоссе, включено в госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года». В ближайшие три года планируется завершение третьего этапа строительства — дороги к поселку Зональный. В 2023 году из бюджета будут выделены 50 млн рублей, в 2024 — 153 млн, в 2025 — 83,7 млн.
В Минтрансе уточнили, что положительное заключение получено участком Восточного обхода. Он имеет протяженность более 3 километров. Также планируется построить дорогу длиной более 3,3 тысячи метров от съезда на Зональный до Дзержинского района. При этом выход планируется в районе улиц Калинина и Зари.
Над рекой Большая Кушва обустроят трубу 3×2,5 метра. В работы входит укладка дорожной одежды, труб, обустройство кюветов, водоотводных канав, знаков, ограждений и разметки. На данный момент осуществляется разработка проекта. После того, как он пройдет экспертизу, будет объявлен поиск подрядчика.
В Минтрансе уверены, что эта дорога увеличит пропускную способность Нижнего Тагила, а также сделает Новую Кушву и Вагонку более привлекательными для застройки. Для автомобилистов благодаря новой дороге снизится время пути между Екатеринбургом и Верхней Салдой, пишет ИА «Все Новости».