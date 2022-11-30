Перебегавшего дорогу мужчину насмерть сбила иномарка под Сысертью

ЧП произошло 29 ноября в 18.00 на 144 км автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Предварительно известно, что мужчина шел по проезжей части попутно движению транспорта, после чего начал переходить дорогу справа налево перед приближающейся машиной.
Сбитый мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда медиков.
Инспекторы ГИБДД установили, что водитель – житель Курганской области, автомобилем он управляет на протяжении 20 лет. Погибшему было 44 года, он жил в селе Аргаяш Челябинской области.
Водитель на момент аварии не был пьян. По факту ДТП проводится расследование