TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Перебегавшего дорогу мужчину насмерть сбила иномарка под Сысертью

Сегодня, 07:29
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
38-летний водитель иномарки на трассе М-5 насмерть сбил пешехода. Мужчина ехал из Сысерти в Екатеринбург.

ЧП произошло 29 ноября в 18.00 на 144 км автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно известно, что мужчина шел по проезжей части попутно движению транспорта, после чего начал переходить дорогу справа налево перед приближающейся машиной.

Сбитый мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда медиков.

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель – житель Курганской области, автомобилем он управляет на протяжении 20 лет. Погибшему было 44 года, он жил в селе Аргаяш Челябинской области.

«У водителя кусок забора в животе»: в ДТП на Челюскинцев в Тагиле погиб человек
Узнать подробнее
Читайте также:
У водителя BMW 21 штраф за год: новые подробности смертельного ДТП в Нижнем ТагилеЭкс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусомСтали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Водитель на момент аварии не был пьян. По факту ДТП проводится расследование

#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Трасса#Пешеход#Авария#Смертельное дтп#Погибшие в дтп
Подпишитесь
Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
Сегодня, 06:16
Убивать или защищать. Чему научит начальная военная подготовка школьников Тагила?
Сегодня, 06:31
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:27
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
28 ноября 10:13
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
28 ноября 10:29
Экс-журналист из Нижнего Тагила уехала в Казахстан и снялась в шоу про эмигрантов
Вчера, 15:01