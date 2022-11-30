Певцы из Нижнего Тагила стали лауреатами областного конкурса

От «Василинок» на конкурсе заявились коллективы: «Лапоточки» и «Бережок», а также дует «Канарейки-пташечки». В результате «Лапоточки» стали лауреатом III степени, «Канарейки-пташечки» – II степени, а ансамбль «Бережок» – I степени.