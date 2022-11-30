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Певцы из Нижнего Тагила стали лауреатами областного конкурса

Сегодня, 10:25
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Детский ансамбль «Василинки» из Нижнего Тагила удостоился звания лауреата областного фестиваля-конкурса.

Ребята занимаются в Городском дворце детского и юношеского творчества. Звание танцоры получили на конкурсе «Преемники традиций». Мероприятие проходило в Свердловском колледже искусств и культуры, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

От «Василинок» на конкурсе заявились коллективы: «Лапоточки» и «Бережок», а также дует «Канарейки-пташечки». В результате «Лапоточки» стали лауреатом III степени, «Канарейки-пташечки» – II степени, а ансамбль «Бережок» – I степени.

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Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила одержала победу в номинации «Успешный руководитель» конкурса «Воспитатели России». Оксана Рагозина работает заведующей в детсадах № 209 и 211. Воспитательница представит регион на всероссийском этапе конкурса.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Конкурс#Ансамбль#Лауреат
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