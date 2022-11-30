Певцы из Нижнего Тагила стали лауреатами областного конкурса

Ребята занимаются в Городском дворце детского и юношеского творчества. Звание танцоры получили на конкурсе «Преемники традиций». Мероприятие проходило в Свердловском колледже искусств и культуры, сообщает управление образования Нижнего Тагила.
От «Василинок» на конкурсе заявились коллективы: «Лапоточки» и «Бережок», а также дует «Канарейки-пташечки». В результате «Лапоточки» стали лауреатом III степени, «Канарейки-пташечки» – II степени, а ансамбль «Бережок» – I степени.
Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила одержала победу в номинации «Успешный руководитель» конкурса «Воспитатели России». Оксана Рагозина работает заведующей в детсадах № 209 и 211. Воспитательница представит регион на всероссийском этапе конкурса.