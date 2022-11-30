Подследственный экс-глава МУГИСО Свердловской области был мобилизован без опыта

Из открытых цифровых источников следует, что Пьянков не имеет боевого опыта. По данным редакции 66.ру, мужчина отправился выполнять боевые задачи на территории спецоперации прежде, чем его ознакомили с материалами уголовного дела. Далее документы должны были передаваться в суд.
Экс-министру не успели вынести приговор, следовательно он не является человеком с непогашенной судимостью. Воспользовавшись этой лазейкой в законодательстве бывший чиновник смог уехать на передовую.
Несмотря на это, Алексей Пьянков не проходил службу в вооруженных силах ВС РФ, вследствие чего не может быть на территорию СВО по частичной мобилизации. Источник не исключает, что житель Свердловской области мог добровольно отправиться на фронт.