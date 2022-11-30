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Подследственный экс-глава МУГИСО Свердловской области был мобилизован без опыта

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI
Бывший министр государственного имущества Свердловской области Алексей Пьянков, находящийся под следствием по делу о создании ОПГ, был мобилизован без опыта службы в армии.

Из открытых цифровых источников следует, что Пьянков не имеет боевого опыта. По данным редакции 66.ру, мужчина отправился выполнять боевые задачи на территории спецоперации прежде, чем его ознакомили с материалами уголовного дела. Далее документы должны были передаваться в суд.

Экс-министру не успели вынести приговор, следовательно он не является человеком с непогашенной судимостью. Воспользовавшись этой лазейкой в законодательстве бывший чиновник смог уехать на передовую.

Стало известно ещё о 60 отправленных на фронт без опыта свердловчанах
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Несмотря на это, Алексей Пьянков не проходил службу в вооруженных силах ВС РФ, вследствие чего не может быть на территорию СВО по частичной мобилизации. Источник не исключает, что житель Свердловской области мог добровольно отправиться на фронт.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Частичная мобилизация в России#Криминал#Министр#Суд#Спецоперация
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