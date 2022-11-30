После избиения воспитательницей ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

О том, что двухлетнюю девочку побили, заявила ее мама. После инцидента сотрудники прокуратуры приехали в детский сад. Здесь они проведут проверку, после чего дадут оценку деятельности данного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.