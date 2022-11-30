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После избиения воспитательницей ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после сообщений об избиении воспитательницей ребенка в частном детсаду.

О том, что двухлетнюю девочку побили, заявила ее мама. После инцидента сотрудники прокуратуры приехали в детский сад. Здесь они проведут проверку, после чего дадут оценку деятельности данного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Его расследование находится на контроле ведомства.

Воспитателя элитного детского сада в Екатеринбурге обвинили в избиении девочки
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Напомним, ранее сообщалось, что мама забрала ребенка из элитного частного детского сада и обнаружила на девочке побои. Тогда воспитательница, по словам матери, попыталась рассказать, что ребенок ударился.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Избиение#Ребенок#Воспитатель
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