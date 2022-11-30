После избиения воспитательницей ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

О том, что двухлетнюю девочку побили, заявила ее мама. После инцидента сотрудники прокуратуры приехали в детский сад. Здесь они проведут проверку, после чего дадут оценку деятельности данного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Его расследование находится на контроле ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что мама забрала ребенка из элитного частного детского сада и обнаружила на девочке побои. Тогда воспитательница, по словам матери, попыталась рассказать, что ребенок ударился.