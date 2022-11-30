После жалоб тагильчан на полчища тараканов УК обработала лишь четверть подъезда

Новые кадры из подъезда, который атаковали полчища тараканов, прислал подписчик редакции TagilCity.ru Андрей. На видеозаписи десятки насекомых ползают по стенам и потолку, а многие из них прилипли к ловушкам, расставленным жильцами на полу.
Он отметил, что управляющая компания заказала травлю тараканов только после нескольких публикаций в СМИ и соцсетях Нижнего Тагила. При этом, служба дезинсекции обработала не весь подъезд, а только четверть.
Подъезд обработали аж на 2,5 этажа, хотя на этажах выше насекомые тоже присутствуют, — отметил Андрей.
Тагильчанин отметил, что в этот раз на лестничных клетках действительно пахло отравой для насекомых. Однако тараканы стали расползаться выше и проникать в квартиры.
Проблема с быстрым распространением тараканов стала актуальной для жителей всех районов Нижнего Тагила. Многие считают, что их подбрасывают в подъезды специально, вешая объявления с предложениями о платной дезинсекции. Таким образом недобросовестные предприниматели зарабатывают деньги.