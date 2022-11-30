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После жалоб тагильчан на полчища тараканов УК обработала лишь четверть подъезда

Сегодня, 06:25
Фото: TagilCity.ru
После жалоб жителей Нижнего Тагила на огромное количество тараканов 2,5 этажа из девяти в подъезде дома 107 на улице Зари обработала управляющая компания.

Новые кадры из подъезда, который атаковали полчища тараканов, прислал подписчик редакции TagilCity.ru Андрей. На видеозаписи десятки насекомых ползают по стенам и потолку, а многие из них прилипли к ловушкам, расставленным жильцами на полу.

Он отметил, что управляющая компания заказала травлю тараканов только после нескольких публикаций в СМИ и соцсетях Нижнего Тагила. При этом, служба дезинсекции обработала не весь подъезд, а только четверть.

Подъезд обработали аж на 2,5 этажа, хотя на этажах выше насекомые тоже присутствуют, — отметил Андрей.

Тагильчанин отметил, что в этот раз на лестничных клетках действительно пахло отравой для насекомых. Однако тараканы стали расползаться выше и проникать в квартиры.

Проблема с быстрым распространением тараканов стала актуальной для жителей всех районов Нижнего Тагила. Многие считают, что их подбрасывают в подъезды специально, вешая объявления с предложениями о платной дезинсекции. Таким образом недобросовестные предприниматели зарабатывают деньги.

На подброс тараканов вновь пожаловались жители Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вагонка#Тараканы#Дезинсекция#Подъезд#Жалобы#Происшествия
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