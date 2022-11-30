Преступлений среди подростков стало меньше на 25% в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге таких преступлений стало меньше всего на 13% — с 386 до 335. В целом, средний уровень подростковой преступности в регионе снизился на 11% — с 1069 до 950. Также падение зафиксировано в Североуральске, Новоуральске, Первоуральске и Каменске-Уральском.



В Нижнем Тагиле проводилась работа по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятия проводились в формате выездных проверок в разные районы города.



Всего в городе зафиксировано 3 преступления подростков в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 правонарушения, связанных с употреблением наркотиков.