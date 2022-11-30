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Преступлений среди подростков стало меньше на 25% в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на 25% снизился уровень подростковой преступности за последние 9 месяцев.

В прошлом году таких преступлений было 96, а в этом - 71. Данные предоставила областная комиссия по делам несовершеннолетних.

В Екатеринбурге таких преступлений стало меньше всего на 13% — с 386 до 335. В целом, средний уровень подростковой преступности в регионе снизился на 11% — с 1069 до 950. Также падение зафиксировано в Североуральске, Новоуральске, Первоуральске и Каменске-Уральском.

В Нижнем Тагиле проводилась работа по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятия проводились в формате выездных проверок в разные районы города.

Всего в городе зафиксировано 3 преступления подростков в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 правонарушения, связанных с употреблением наркотиков.

Также в состоянии токсического опьянения подростком было совершено одно преступление. За 8 месяцев зафиксировано 4 факта отравления несовершеннолетних в результате употребления наркотиков, один из них закончился смертью.

Также по результатам 9 месяцев на территории региона на 10% стало меньше преступлений, совершённых в отношении подростков, в том числе против половой неприкосновенности.

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А в свердловских муниципалитетах за 9 месяцев наблюдался резкий рост подростковой преступности: Полевской городской округ (+400%, с 4 до 20), Режевской ГО (+367%, с 3 до 14), Тавдинский (+333%, с 3 до 13), Алапаевск (+325%, с 4 до 17), Заречный ГО (+300%, с 1 до 4), Кировградский ГО (+300%, с 3 до 12), Кушвинский ГО (+233%, с 3 до 10), Ивдельский ГО (+200%, с 1 до 3) и Верхнесалдинский городской округ (+200%, с 0 до 2).

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Преступность#Подростки#Дети
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