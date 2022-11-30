При неизвестных обстоятельствах на СВО погиб уроженец Свердловской области

Ранее в Нижнем Тагиле простились с военным, также погибшим на территории СВО. 45-летний Дмитрий Отливан скончался в Новой Каховке Херсонской области. До спецоперации Дмитрий воевал во второй Чеченской войне. Тагильчанина похоронили на Аллее Славы 28 ноября. Ефрейтору посмертно присвоили Орден Мужества.