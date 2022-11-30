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При неизвестных обстоятельствах на СВО погиб уроженец Свердловской области

Сегодня, 03:33
Фото: TagilCity.ru

В спецоперации погиб уроженец поселка Пелым Свердловской области

Андрей Поваренных, уроженец поселка Пелым Свердловской области, отправился для выполнения боевых задач на территории проведения специальной военной операции вооруженных сил РФ на Украине, однако скончался при неизвестных обстоятельствах.

О военнослужащем неизвестно практически ничего: только имя, место рождения, факт гибели на спецоперации. О последнем сообщил глава городского округа Пелым Шахит Алиев. С мужчиной простились 24 ноября.

Андрей Поваренных
Фото: Шахит Алиев
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
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Ранее в Нижнем Тагиле простились с военным, также погибшим на территории СВО. 45-летний Дмитрий Отливан скончался в Новой Каховке Херсонской области. До спецоперации Дмитрий воевал во второй Чеченской войне. Тагильчанина похоронили на Аллее Славы 28 ноября. Ефрейтору посмертно присвоили Орден Мужества.

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