Пятиклассник ушел из дома и замерз насмерть в Пермском крае

Тело ребенка было найдено вечером 29 ноября. Мальчику было 11 лет. Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ребенок ушел в школу 28 ноября и не вернулся домой. Воспитывался ребенок матерью-одиночкой в многодетной семье. Сегодня в Перми должны начать экспертизу тела. Скорее всего правоохранители будут характеризовать произошедшее как несчастный случай.
В школе рассказали, что ребенок учился хорошо. Его семья на учете в полиции не стояла.
Напомним, ранее, 14 ноября, под Екатеринбургом на остановке скончался мужчина. Предварительно известно, что он замерз насмерть. Труп обнаружили случайные прохожие. В полиции проводят проверку по данному факту.