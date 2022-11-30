Пятиклассник ушел из дома и замерз насмерть в Пермском крае

Ребенок ушел в школу 28 ноября и не вернулся домой. Воспитывался ребенок матерью-одиночкой в многодетной семье. Сегодня в Перми должны начать экспертизу тела. Скорее всего правоохранители будут характеризовать произошедшее как несчастный случай.