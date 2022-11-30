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Пятиклассник ушел из дома и замерз насмерть в Пермском крае

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
Ученик 5 класса из посёлка Северный Губахинского округа Пермского края, вероятнее всего, погиб от переохлаждения. Мальчик ушел из дома и замерз.

Тело ребенка было найдено вечером 29 ноября. Мальчику было 11 лет. Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенок ушел в школу 28 ноября и не вернулся домой. Воспитывался ребенок матерью-одиночкой в многодетной семье. Сегодня в Перми должны начать экспертизу тела. Скорее всего правоохранители будут характеризовать произошедшее как несчастный случай.

В школе рассказали, что ребенок учился хорошо. Его семья на учете в полиции не стояла.

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Напомним, ранее, 14 ноября, под Екатеринбургом на остановке скончался мужчина. Предварительно известно, что он замерз насмерть. Труп обнаружили случайные прохожие. В полиции проводят проверку по данному факту.

#Елена Озерова#Происшествия#Ребенок#Замерз#Пропал#Школа
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