С 3 декабря перекроют центр Нижнего Тагила для строительства ледового городка

С 3 декабря автомобилисты Нижнего Тагила не смогут проехать от дома № 6 на проспекте Строителей до административного здания на улице Пархоменко, 1А. Ограничение для транспортных средств будет действовать до 31 января 2023 года, откроют дороги после демонтажа ледового городка.
Строительством ледового горка в этом году снова займется компания «Уралстрой-НТ», на работы выделено 11,4 миллиона рублей. Он должен быть возведен на площади у Драматического театра к 25 декабря.
Традиционно, там будут установлены праздничная елка и светодиодный шатер. Также появится другое световое оборудование и будут возведены ледяные фигуры, посвященные героям отечественных мультфильмов. А на проспекте Строителей для любителей коньков будет организован каток с подсветкой.