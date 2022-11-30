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С 3 декабря перекроют центр Нижнего Тагила для строительства ледового городка

Сегодня, 10:18
Фото: Скриншот камеры "Сети тагила"
В субботу, 3 декабря начнется строительство ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле. В связи с этим будут перекрыты улицы.

С 3 декабря автомобилисты Нижнего Тагила не смогут проехать от дома № 6 на проспекте Строителей до административного здания на улице Пархоменко, 1А. Ограничение для транспортных средств будет действовать до 31 января 2023 года, откроют дороги после демонтажа ледового городка.

Строительством ледового горка в этом году снова займется компания «Уралстрой-НТ», на работы выделено 11,4 миллиона рублей. Он должен быть возведен на площади у Драматического театра к 25 декабря.

Традиционно, там будут установлены праздничная елка и светодиодный шатер. Также появится другое световое оборудование и будут возведены ледяные фигуры, посвященные героям отечественных мультфильмов. А на проспекте Строителей для любителей коньков будет организован каток с подсветкой.

Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Ледовый городок#Театральная площадь#Перекрытие дорог
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