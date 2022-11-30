С 3 декабря перекроют центр Нижнего Тагила для строительства ледового городка

Традиционно, там будут установлены праздничная елка и светодиодный шатер. Также появится другое световое оборудование и будут возведены ледяные фигуры, посвященные героям отечественных мультфильмов. А на проспекте Строителей для любителей коньков будет организован каток с подсветкой.