С карты экс-замглавы Росприроднадзора мошенники в Екатеринбурге украли 25 млн рублей

Преступники подделали паспорт бывшего чиновника и смогли зайти в его онлайн-банк, пишет 66.ру со ссылкой на Telegram-канал «Kras Mash».
По данным авторов, в июне 2022 года, через 17 дней после того, как чиновник был задержан, екатеринбуржец по фамилии Ершов и его сообщники подделали паспорт Митволя. Затем они пришли в салон «Билайн» и получили дубликат сим-карты.
Далее они смогли войти в кабинет онлайн-банка и в течение двух недель перевели со счетов 25 миллионов рублей. Средства обналичивались через банкоматы в Екатеринбурге.
Напомним, экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково. Случилось это 8 июня, когда чиновник планировал отправиться в Дубай. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный был доставлен в Красноярск и отправлен в СИЗО.