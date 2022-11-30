TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Секс-игрушку и деньги украл мужчина из магазина для взрослых в Екатеринбурге

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Мужчина пробрался в секс-шоп, достал деньги из кассы и забрал секс-игрушку. Инцидент случился утром, 30 ноября, в одном из магазинов для взрослых в Екатеринбурге.

Владельцы торговой точки предполагают, что грабитель ранее был клиентом магазина. Выводы сделали на основании того, что мужчина смог быстро сориентироваться на территории секс-шопа и сразу же нашел кассу.

После того, как вор забрал деньги, он направился к прилавку и взял с собой гаджет для мужчин. При этом выбор преступника пал на «не самую ходовую игрушку» — поблизости стоял более популярный вариант, сообщает издание Е1 со ссылкой на владельца магазина.

Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
До 15 лет тюрьмы грозит убийце сотрудницы секс-шопа из ЕкатеринбургаУбившему сотрудницу секс-шопа мужчине вынесли приговор в ЕкатеринбургеСтали известны подробности убийства сотрудницы секс-шопа в Екатеринбурге

Правоохранители Екатеринбурга возбудили проверку. Общий ущерб от действий правонарушителя оценили в 14 000 рублей.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Секс-шоп#Вор#Ограбление#Криминал
Подпишитесь
Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
Сегодня, 06:16
Убивать или защищать. Чему научит начальная военная подготовка школьников Тагила?
Сегодня, 06:31
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:27
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
28 ноября 10:13
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
28 ноября 10:29
Экс-журналист из Нижнего Тагила уехала в Казахстан и снялась в шоу про эмигрантов
Вчера, 15:01