Секс-игрушку и деньги украл мужчина из магазина для взрослых в Екатеринбурге

После того, как вор забрал деньги, он направился к прилавку и взял с собой гаджет для мужчин. При этом выбор преступника пал на «не самую ходовую игрушку» — поблизости стоял более популярный вариант, сообщает издание Е1 со ссылкой на владельца магазина.