Секс-игрушку и деньги украл мужчина из магазина для взрослых в Екатеринбурге

Владельцы торговой точки предполагают, что грабитель ранее был клиентом магазина. Выводы сделали на основании того, что мужчина смог быстро сориентироваться на территории секс-шопа и сразу же нашел кассу.
После того, как вор забрал деньги, он направился к прилавку и взял с собой гаджет для мужчин. При этом выбор преступника пал на «не самую ходовую игрушку» — поблизости стоял более популярный вариант, сообщает издание Е1 со ссылкой на владельца магазина.
Правоохранители Екатеринбурга возбудили проверку. Общий ущерб от действий правонарушителя оценили в 14 000 рублей.