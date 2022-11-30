«Спасал раненых»: стала известна причина гибели жителя Полевского на Украине

Молодому человеку было 26 лет. 29 сентября он был призван в рамках частичной мобилизации. Он был направлен на службу в мотострелковую горную бригаду. В ноябре 2022 года на Луганском и Сватовском направлении сложилась сложная ситуация. Бригада Евгения держала оборону позиций, сообщили в администрации Полевского.
Там отметили, что Евгений стойко оборонял позиции и эвакуировал раненных товарищей. 20 ноября 2022 года около Червонопоповки в ЛНР, отражая атаку противника, Евгений оказался под минометным и артиллерийским обстрелом. Выбраться ему не удалось.
За мужество и отвагу, проявленные в бою, молодой человек представлен к государственной награде. Она будет вручена семье погибшего.
Рядовой Сафин Евгений Эдуардович был настоящим гражданином, солдатом, который выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Министерство обороны РФ, Администрация Полевского городского округа оказывает, и будет оказывать всю необходимую помощь родным Евгения. Память о нем навсегда останется среди нас, — добавили в администрации Полевского.