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«Спасал раненых»: стала известна причина гибели жителя Полевского на Украине

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI

Стала известна причина гибели жителя Полевского на Украине

Стало известно, как погиб житель Полевского Евгений Сафин. Мужчина скончался в ходе спецоперации на Украине. Сегодня, 30 ноября, в городе проходит прощание.

Молодому человеку было 26 лет. 29 сентября он был призван в рамках частичной мобилизации. Он был направлен на службу в мотострелковую горную бригаду. В ноябре 2022 года на Луганском и Сватовском направлении сложилась сложная ситуация. Бригада Евгения держала оборону позиций, сообщили в администрации Полевского.

Там отметили, что Евгений стойко оборонял позиции и эвакуировал раненных товарищей. 20 ноября 2022 года около Червонопоповки в ЛНР, отражая атаку противника, Евгений оказался под минометным и артиллерийским обстрелом. Выбраться ему не удалось.

За мужество и отвагу, проявленные в бою, молодой человек представлен к государственной награде. Она будет вручена семье погибшего.

Рядовой Сафин Евгений Эдуардович был настоящим гражданином, солдатом, который выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Министерство обороны РФ, Администрация Полевского городского округа оказывает, и будет оказывать всю необходимую помощь родным Евгения. Память о нем навсегда останется среди нас, — добавили в администрации Полевского.
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