«Спасал раненых»: стала известна причина гибели жителя Полевского на Украине

Молодому человеку было 26 лет. 29 сентября он был призван в рамках частичной мобилизации. Он был направлен на службу в мотострелковую горную бригаду. В ноябре 2022 года на Луганском и Сватовском направлении сложилась сложная ситуация. Бригада Евгения держала оборону позиций, сообщили в администрации Полевского.