У водителя BMW 21 штраф за год: новые подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

В общей сложности стаж его вождения составляет 13 лет.
В Отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что 29 ноября около 15:00 около дома № 31 на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле 38-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Черноисточинского шоссе в сторону улицы Береговая-Ударная. Он выбрал скорость, которая не соответствует погодным условиям, а также не выдержал безопасную дистанцию.
В результате машина врезалась в двигающийся впереди Hyundai Solaris под управлением 56-летнего мужчины. После этого BMW отбросило на встречную полосу в Chevrolet Niva. Последняя отскочила в пассажирский автобус, ехавший в попутном направлении. В результате удара Niva и автобус съехали с проезжей части, а легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение.
Водитель последнего погиб на месте. Еще два человека — четырехлетняя девочка-пассажир Skoda Fabia с ушибом руки и 69-летняя женщина-пассажир автобуса с травмой головы и груди — были доставлены в городские больницы.
Сам водитель BMW заявляет, что Hyundai неожиданно затормозил и ему пришлось вывернуть руль влево. Однако столкновения избежать он не смог.
Отмечается, что на момент аварии в автобусе маршрута 26 «ЖД Вокзал-Пристань» находились 35 пассажиров. Все водители проверены на состояние опьянения. На момент аварии они были трезвы.
В ГИБДД также выяснили, что вдоль бордюров имеется снежный накат. В отношении обслуживающей организации направлены рекомендации по устранению недостатков.