У водителя BMW 21 штраф за год: новые подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

В Отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что 29 ноября около 15:00 около дома № 31 на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле 38-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Черноисточинского шоссе в сторону улицы Береговая-Ударная. Он выбрал скорость, которая не соответствует погодным условиям, а также не выдержал безопасную дистанцию.