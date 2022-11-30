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В Красноуфимске экстренно сняли с поезда женщину с кровотечением

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
С поезда в Красноуфимске была снята женщина с внутренним кровотечением. Далее жительницу Омской области спасли свердловские врачи.

Сперва пациентку на автомобиле «скорой» отвезли в районную больницу, а оттуда при помощи вертолета доставили в Екатеринбург, сообщили в медучреждении.

В злополучный день Любовь Чиркова возвращалась домой из Москвы. Почувствовала себя нехорошо она еще до выезда, но не придала это значение. В поезде у нее резко заболел живот. Тогда она попросила о помощи.

Экстренные мероприятия в районной больнице не помогли. Поэтому врачи решили перенаправить пациентку в областной центр. Там медики констатировали, что женщина находится в тяжелом состоянии – потеряно много крови.

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Также они поставили диагноз - опухоль одного из отделов тонкого кишечника. Она стала кровоточить, когда стала больших размеров. Врачи экстренно прооперировали пациентку.

Далее женщина пролежала в реанимации сутки. После ее выписали.

#Здоровье#Новости УрФО#Поезд#Пациентка#Операция#Кровотечение#Елена Озерова
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