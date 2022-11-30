В Ростове-на-Дону стали чаще пользоваться услугой доставки препаратов на дом

Наиболее популярны у тех, кто заказывает доставку, безрецептурные препараты для сердца и сосудов, а также помогающие бороться с вирусными и простудными заболеваниями. Кроме этого, часто заказывают витамины и спазмолитики. Для доставки препаратов «Здравсити» использует собственных курьеров или сотрудников «Яндекс.Такси».