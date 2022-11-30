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В Ростове-на-Дону стали чаще пользоваться услугой доставки препаратов на дом

Сегодня, 13:02
Фото: пресс-служба Здравсити
Ростов-на-Дону вошёл в число городов-лидеров по доставке медицинских препаратов при помощи курьеров. Это следует из результатов исследования маркетплейса «Здравсити». Также в числе лидеров Санкт-Петербург, Красноярск.

Аналитики маркетплейса отмечают, что спрос на курьерскую доставку растёт в холодный период, когда существует максимальный риск ОРВИ и ОРЗ. Тогда спрос увеличивается в 5 раз по сравнению с летом, пишет rostovgazeta.ru.

Наиболее популярны у тех, кто заказывает доставку, безрецептурные препараты для сердца и сосудов, а также помогающие бороться с вирусными и простудными заболеваниями. Кроме этого, часто заказывают витамины и спазмолитики. Для доставки препаратов «Здравсити» использует собственных курьеров или сотрудников «Яндекс.Такси». 

Курьерская доставка препаратов действует в регионе с начала минувшего года. Помимо жителей Ростова-на-Дону, она доступна жителям и других городов области, в том числе Таганрога, Волгодонска, Новочеркасска.

Руководитель проекта «Здравсити» Даурен Абеуов связывает рост заказов на доставку препаратов с широким покрытием территории. По его словам, уже до 70% населения нашей страны охвачены услугой по доставке препаратов. Курьеры готовы работать в разных субъектах РФ, от Владивостока до Архангельска. 

В России  пока нельзя доставлять на дом рецептурные препараты. При заказе через интернет нужно  забирать их в ближайшей аптеке.

Однако президент РФ подписал закон о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Он должен вступить в силу 1 марта будущего года. Проект будет тестироваться в трёх регионах — Москве, Подмосковье и Белгородской области. Полученные результаты будут проанализированы, после чего опыт масштабируют на всю страну.

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