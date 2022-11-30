В РЦГЭ испытали прототип устройства генерации электроэнергии

Компактный харвестер включает накопитель энергии, фотовольтаическую ячейку, а также матрицу, созданную в РЦГЭ. В планах – использовать устройство для питания промышленных и бытовых электроприборов. Это могут быть беспроводные выключатели света, пульты, электрические ворота, замки и сенсоры в умных домах. Об этом сообщили newsnn.
После испытаний в ИТМО стартовала работа над сокращением размеров контактов и фотовольтаической ячейки. В итоге она будет занимать площадь не более 1 квадратного сантиметра. Компактные размеры харвестера позволят помещать его в приборах. К примеру, для зарядки бытового беспроводного выключателя будет хватать харвестера площадью 2-3 мм².
Как сообщил гендиректор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский, сотрудничество с FlexLab позволяет решить уникальную задачу – создать миниатюрное устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от света.
Функционал прототипа харвестера продемонстрировали на выставке "Микроэлектроника-2022" в Сочи. Сегодня разработчики нацелены на увеличение срока эксплуатации ячейки и уменьшение ее размеров.
Гендиректор FlexLab Виктория Желтова объяснила, что RnD-центр разработал перовскитное покрытие для харвестера. Это инновационный материал, отличающийся доступной стоимостью, простотой производства и способный преобразовывать 26% энергии солнечного света в электричество. Он обеспечивает максимальную гибкость формы и пригоден для использования в архитектуре.
На основании требований заказчика харвестер может получать разные размеры, емкость накопителя энергии и характеристики тока. Устройство позволяет экономить на батарейках, поскольку рассчитано на долгие годы использования. Стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга планирует заказать его для использования в глюкометрах.