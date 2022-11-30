TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В РЦГЭ испытали прототип устройства генерации электроэнергии

Сегодня, 20:45
Фото: pxhere.com
Российский центр гибкой электроники, входящий в группу «ТехноСпарк», совместно с RnD-центром FlexLab закончил разработку и испытал прототип устройства, способного преобразовывать световую энергию в электрическую.

Компактный харвестер включает накопитель энергии, фотовольтаическую ячейку, а также матрицу, созданную в РЦГЭ. В планах – использовать устройство для питания промышленных и бытовых электроприборов. Это могут быть беспроводные выключатели света, пульты, электрические ворота, замки и сенсоры в умных домах. Об этом сообщили newsnn.

После испытаний в ИТМО стартовала работа над сокращением размеров контактов и фотовольтаической ячейки. В итоге она будет занимать площадь не более 1 квадратного сантиметра. Компактные размеры харвестера позволят помещать его в приборах. К примеру, для зарядки бытового беспроводного выключателя будет хватать харвестера площадью 2-3 мм².

Как сообщил гендиректор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский, сотрудничество с FlexLab позволяет решить уникальную задачу – создать миниатюрное устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от света.

Функционал прототипа харвестера продемонстрировали на выставке "Микроэлектроника-2022" в Сочи. Сегодня разработчики нацелены на увеличение срока эксплуатации ячейки и уменьшение ее размеров.

Гендиректор FlexLab Виктория Желтова объяснила, что RnD-центр разработал перовскитное покрытие для харвестера. Это инновационный материал, отличающийся доступной стоимостью, простотой производства и способный преобразовывать 26% энергии солнечного света в электричество. Он обеспечивает максимальную гибкость формы и пригоден для использования в архитектуре.

На основании требований заказчика харвестер может получать разные размеры, емкость накопителя энергии и характеристики тока. Устройство позволяет экономить на батарейках, поскольку рассчитано на долгие годы использования. Стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга планирует заказать его для использования в глюкометрах.

Подпишитесь
Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
Сегодня, 06:16
Убивать или защищать. Чему научит начальная военная подготовка школьников Тагила?
Сегодня, 06:31
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:27
47-летний инвалид с ДЦП из Первоуральска «выздоровел» из-за врачебной ошибки
Сегодня, 10:20
С 3 декабря перекроют центр Нижнего Тагила для строительства ледового городка
Сегодня, 10:18
Новая плотина появилась на Иван-озере под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:14