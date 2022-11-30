В РЦГЭ испытали прототип устройства генерации электроэнергии

После испытаний в ИТМО стартовала работа над сокращением размеров контактов и фотовольтаической ячейки. В итоге она будет занимать площадь не более 1 квадратного сантиметра. Компактные размеры харвестера позволят помещать его в приборах. К примеру, для зарядки бытового беспроводного выключателя будет хватать харвестера площадью 2-3 мм².