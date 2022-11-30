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Вибратор стал причиной обращения в больницу пенсионера из Нижнего Новгорода

Сегодня, 16:58
Фото: 1MI
У 70-летнего мужчины, который выпивал в компании неизвестных прохожих, начались сильные боли в животе. Причиной стала секс-игрушка – вибратор, который оставался в теле жителя Нижнего Новгорода на протяжении нескольких дней. Пенсионер обратился в больницу, где инструмент извлекли.

За помощью медиков нижегородец пришел в медицинский пункт железнодорожного вокзала. С его слов, боль была нестерпимая: болел и живот, и кишечник. Мужчину положили в медицинское учреждение под контроль врачей. Во время хирургического вмешательства доктора достали из тела пациента вибратор, который находился в организме на протяжении нескольких дней.

Пенсионер рассказал, что некоторое время назад познакомился с двумя неизвестными мужчинами. Три человека выпили, а после пострадавший потерял сознание. Пациент очнулся на следующий день уже не в том месте, где засыпал изначально. Кроме того, он чувствовал болевой синдром на аборальной стороне таза.

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Инцидент не возымел негативного влияния на здоровье мужчины, сообщает telegram-канал Baza. Правоохранители Нижнего Новгорода начали поиск правонарушителей, благодаря которым вибратор оказался в теле пенсионера.

#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний новгород#Секс#Алкоголь#Пенсионеры#Больница
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