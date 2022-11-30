Вибратор стал причиной обращения в больницу пенсионера из Нижнего Новгорода

За помощью медиков нижегородец пришел в медицинский пункт железнодорожного вокзала. С его слов, боль была нестерпимая: болел и живот, и кишечник. Мужчину положили в медицинское учреждение под контроль врачей. Во время хирургического вмешательства доктора достали из тела пациента вибратор, который находился в организме на протяжении нескольких дней.
Пенсионер рассказал, что некоторое время назад познакомился с двумя неизвестными мужчинами. Три человека выпили, а после пострадавший потерял сознание. Пациент очнулся на следующий день уже не в том месте, где засыпал изначально. Кроме того, он чувствовал болевой синдром на аборальной стороне таза.
Инцидент не возымел негативного влияния на здоровье мужчины, сообщает telegram-канал Baza. Правоохранители Нижнего Новгорода начали поиск правонарушителей, благодаря которым вибратор оказался в теле пенсионера.