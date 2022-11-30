Вибратор стал причиной обращения в больницу пенсионера из Нижнего Новгорода

Пенсионер рассказал, что некоторое время назад познакомился с двумя неизвестными мужчинами. Три человека выпили, а после пострадавший потерял сознание. Пациент очнулся на следующий день уже не в том месте, где засыпал изначально. Кроме того, он чувствовал болевой синдром на аборальной стороне таза.