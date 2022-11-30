Водителя зажало в отечественном авто из-за аварии с автобусом в Нижнем Тагиле

На фотографиях с места событий видно, что от столкновения с автобусом у «двенадцатой» открылся капот, а передняя часть кузова разлетелась на детали (например, выпали фары). Сотрудники МЧС Нижнего Тагила на месте доставали женщину, управлявшую легковым автомобилем. Там же ее передали скорой помощи. О причинах серьезного ДТП пока ничего неизвестно. О случившемся сообщил «Центр защиты населения».