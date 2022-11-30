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Водителя зажало в отечественном авто из-за аварии с автобусом в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:50
Фото: Центр защиты населения
Авария произошла между отечественным автомобилем ВАЗ-2112 и пассажирским автобусом на пересечении улиц Юности и Энтузиастов сегодня, 30 ноября, в Нижнем Тагиле. Спасателям пришлось доставать зажатого в салоне водителя.
Фото: Центр защиты населения

На фотографиях с места событий видно, что от столкновения с автобусом у «двенадцатой» открылся капот, а передняя часть кузова разлетелась на детали (например, выпали фары). Сотрудники МЧС Нижнего Тагила на месте доставали женщину, управлявшую легковым автомобилем. Там же ее передали скорой помощи. О причинах серьезного ДТП пока ничего неизвестно. О случившемся сообщил «Центр защиты населения».

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Ранее в Нижнем Тагиле случилось смертельная авария, которая привела к смерти экс-майора полиции и парализовала движение в городе.

#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Скорая помощь#Спасатели#МЧС#Анна Варнакина
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